La desgarradora carta de Gladys "La Bomba Tucumana" a su novio en el día de su cumpleaños: "Eras la alegría de mi vida..."

Después del mal momento que atravesó tras el robo de su celular, este miércoles Gladys "La Bomba Tucumana" conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo posteo para recordar a Luciano Ojeda el día en que hubiera cumplido 40 años.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete recordó al licenciado en Higiene y Seguridad, quien murió el 24 de mayo de 2025, tras una larga lucha contra un tumor abdominal. Para la ocasión, eligió una imagen de uno de sus últimos cumpleaños, donde se lo ve sonriendo junto a una torta. Junto a la postal escribió un extenso mensaje cargado de amor y nostalgia.

"¡Mi amor! ¡Mi gran amor, donde estés, sabé siempre que te amo eternamente!", comenzó la artista. Luego continuó: "¿Cómo no amarte? ¿Y extrañarte así? Si eras la alegría de mi vida. Eras mi príncipe, el que siempre soñé". Más adelante agregó: "No sé dónde estás, pienso que en el cielo no hay otro lugar para un ángel como vos, mi centurión, mi hermoso Esposo".

En otra parte del texto, la cantante hizo referencia a la fecha especial que los atravesó. "Acá fue tu último cumpleaños, apenas 38, hoy serían tus 40 años, mi vida", expresó. Y cerró con una promesa que reflejó el profundo dolor que aún siente por la pérdida: "Jamás dejo de llorarte, nunca, eso nunca pasará porque vos sos mi único y gran amor eterno". Y cerró: "Te amo, mi Chano, mi flaquito, mi pajarito, mi soldado. Mi compañero, mi gran Amor".

La carta de Gladys "La Bomba Tucumana" para su novio. (Foto: Instagram/ @gladyslabomba18).

Además del posteo en el feed, Gladys publicó una historia desde el cementerio. En la imagen se la ve de espaldas, arrodillada frente a la tumba de Luciano, rodeada de globos blancos y fotografías de su pareja. Allí escribió: "Nuestra canción por siempre... Te amo eternamente... Luciano Arturo Ojeda", dejando en claro que, a más de un año de su partida, mantiene intacto el recuerdo del hombre que definió como el gran amor de su vida.