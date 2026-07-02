Mica Viciconte le respondió a Julieta Poggio tras su defensa a Daniela Celis: "Si vas a opinar sobre algo que dije..."

El comentario de Mica Viciconte a Daniela Celis sobre su vestimenta despertó un sinfín de reacciones y opiniones al respecto. Una de ellas fue la de Julieta Poggio, amiga de "Pestañela", quien se pronunció públicamente y no dudó en defenderla. Ahora, la ex "Combate" hizo un furioso descargo y le respondió con todo a la actriz.

"Si sos una buena compañera, se lo podrías haber dicho en privado, de última, si tan desubicado le parece que se marque un pezón, y no de esta manera exponiendo en su propio programa, haciéndola quedar mal y haciéndola sentir mal", expresó Poggio en el ciclo "Rumis" (La Casa del Streaming). Y sentó postura: "Dejen a las tetas ser. Estamos en una época donde no va a hacer estos comentarios a otras mujeres y menos a una compañera de esta forma".

En historias de Instagram, Mica Viciconte recogió el guante y le contestó a la influencer de forma contundente: "Si vas a opinar sobre algo que dije, hacelo con hechos y no inventando situaciones. Es mentira que Dani me pidiera antes de entrar que no hablara del tema. Esa conversación nunca existió".

Y siguió: "Además, cuando decís que Dani no se dio cuenta de que esa remera transparentaba, en realidad terminás confirmando lo que yo dije. Porque nadie dijo que lo hizo con intención. Mi comentario nunca fue sobre la intención de Dani, sino sobre que, para mí, en un programa de televisión/streaming hay cosas que deberían cuidarse".

"Pensar distinto no me hace machista ni mala compañera. Ser buena compañera no significa estar de acuerdo en todo. Para mí, ser mala compañera es faltar el respeto, perjudicar a un compañero o inventar cosas que nunca pasaron. Tener una opinión diferente no es eso", remarcó Mica Viciconte.

Tras aclarar que con Daniela Celis tienen buena relación, la pareja de Fabián Cubero dio por cerrado el tema. "Nunca fue un ataque personal hacia ella, sino una opinión sobre una situación puntual", concluyó.