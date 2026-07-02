¿Crisis superada? Gonzalo Heredia y Brenda Gandini disfrutaron de una escapada romántica en la Patagonia

Luego de varias semanas marcadas por rumores sobre una supuesta crisis en la pareja, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia volvieron a mostrarse juntos y enamorados. Los actores dejaron por unos días a sus hijos, Eloy y Alfonsina, y emprendieron una escapada romántica a Villa La Angostura, donde disfrutaron del paisaje invernal y compartieron distintos momentos con sus seguidores en redes sociales.

Las imágenes publicadas por ambos rápidamente llamaron la atención y fueron interpretadas por muchos como una respuesta a las versiones que circulaban sobre su relación.

La pareja eligió hospedarse en un hotel boutique ubicado a orillas del lago Correntoso, un exclusivo alojamiento que combina arquitectura victoriana, cálidos interiores de madera oscura y una espectacular piscina infinity con vista a la cordillera.

Desde allí comenzaron a compartir postales que mostraron el entorno natural, con montañas nevadas, bosques y el lago como protagonistas de la escapada.

La primera fotografía los mostró sonrientes sobre el muelle de madera del hotel, con el paisaje patagónico completamente cubierto por la nieve. Brenda Gandini lució un gorro de piel negro y una campera oscura, mientras que Gonzalo Heredia apareció con gorro, anteojos de sol y una campera en tonos marrones.

Paisajes, relax y momentos para dos

Durante la estadía, Gonzalo también compartió imágenes recorriendo distintos espacios del hotel. En una de ellas se lo vio en un elegante salón con techo de vidrio, rodeado por una biblioteca de madera, sillones y una decoración que mezclaba el estilo rústico con detalles sofisticados.

Ya en el exterior, el actor volvió a posar sobre el muelle con el lago gris de fondo bajo un cielo completamente nublado. Otra de las fotografías lo mostró frente a la fachada principal del hotel, con las montañas nevadas completando una de las postales más impactantes del viaje.

La piscina infinity se llevó todas las miradas

Uno de los grandes atractivos de la escapada fue la piscina infinity, que ofreció algunas de las imágenes más llamativas del álbum.

En una de las fotografías, tomada al amanecer, una figura aparece disfrutando del agua caliente mientras el vapor se mezcla con el aire helado y la cordillera comienza a teñirse de tonos rosados.

Otra postal, capturada desde el interior del hotel, mostró la misma escena al atardecer, con el lago extendiéndose frente a la piscina y un clima de absoluta tranquilidad.

Caminatas por el bosque y una divertida compañía

Además del descanso, la pareja aprovechó para recorrer los senderos del bosque nativo.

Gonzalo Heredia fue fotografiado caminando con un bastón de madera entre los árboles, mientras observaba el paisaje que lo rodeaba. Brenda Gandini, por su parte, compartió imágenes atravesando un sendero cubierto de bambú, donde las cañas formaban un verdadero túnel natural.

Uno de los momentos más simpáticos ocurrió durante un paseo por la orilla nevada del lago, cuando dos patos comenzaron a seguirlos. Entre risas, ambos bromearon diciendo que, por unas horas, esas aves habían reemplazado a sus hijos, Eloy y Alfonsina, quienes se habían quedado en casa.

Un viaje que volvió a mostrar su complicidad

La última imagen compartida por Heredia lo mostró en el exterior del hotel bajo un cielo nocturno dominado por una luna llena, con la nieve cubriendo el suelo y las luces cálidas del alojamiento iluminando la escena.

Más allá de las versiones que en las últimas semanas hablaban de una posible separación, las postales de esta escapada reflejaron un clima de complicidad, relax y romance. Sin necesidad de hacer declaraciones, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia eligieron compartir un viaje de a dos en uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia, dejando en evidencia que atraviesan un momento de conexión y disfrute juntos.