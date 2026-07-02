Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand, quien toma cuidados extremos para no enfermarse, y Juana Viale, quien compite con "La Peña de Morfi" (Telefe), se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

El sábado 4 de julio desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. La diva estará sentada en un nuevo programa de su legendario ciclo junto a Bertie Benegas Lynch, diputado nacional por la provinvia de Buenos Aires.

También estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand: la periodista y conductora de "Implacables", Susana Roccasalvo; el periodista de TN Lucas Morando; y el actor Diego Ramos.

El domingo 5 de julio desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con una nueva emisión de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale recibirá en su programa a la actriz Valentina Bassi, quien protagoniza la obra teatral "Salvajada" y la película documental "Presente continuo".

Además, serán de la partida el humorista Sebastián Almada, quien actualmente forma parte de "Charlie y la fábrica de chocolate", el actor Matías Mayer, la actriz Silvia Pérez y el creador de contenido e influencer Agustín Neglia.