Fuerte interna en "Ariel en su salsa": Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte no se soportan y el conductor tomó una decisión

Sin dudas, la llegada de Vicky Xipolitakis a "Ariel en su salsa" generó grandes repercusiones. No solo porque implicó dejar atrás "Cortá por Lozano" después de varios años, sino también porque instaló versiones sobre su convivencia con el equipo, en especial con Mica Viciconte. El clima se empezó a tensar cada vez más, mientras el programa sigue consolidándose en las mañanas y crecen los rumores sobre lo que pasa detrás de cámara.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la interna entre Xipolitakis y Viciconte se hizo notar demasiado en el ciclo culinario de Telefe, al punto que Ariel Rodríguez Palacios decidió juntarlas para hablar cara a cara e intentar ordenar la situación. De acuerdo a lo que trascendió, la pareja de Fabián Cubero, que lleva tiempo en el ciclo, sentiría que su compañera se desubica en algunas intervenciones, acapara la atención y se posiciona como protagonista en momentos donde el foco debería ser más repartido.

En el día a día frente a cámara, las diferencias no pasan desapercibidas. Desde el arranque se vieron señales de incomodidad: miradas esquivas, silencios tensos y respuestas con cierto filo marcaron una dinámica que no logró acomodarse. "Las personalidades son diferentes", deslizó Vicky cuando le preguntaron por el vínculo con la ex "Combate".

Por su parte, Mica dejó en claro su postura en más de una ocasión, incluso evitando gestos de cercanía en vivo, como cuando se negó a abrazar a su compañera. "No, no, yo no abrazo", lanzó sin vueltas, marcando distancia.

Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte integran el panel de "Ariel en su salsa". (Foto: Instagram/ @arielensusalsaok).

El vínculo, además, parece no existir fuera del aire. Según se supo, ni siquiera tienen el teléfono de la otra, un dato que llamó la atención en un equipo que convive a diario. A eso se suman diferencias en la dinámica de trabajo, como los tiempos de producción y ciertas actitudes al aire que generan incomodidad. Con dos personalidades fuertes y sin química, el clima se volvió difícil de disimular.

Así, la intervención de Ariel busca bajar la tensión y evitar que el conflicto siga creciendo en pantalla. Aunque, habrá que esperar para ver si la charla logra acomodar la dinámica entre ambas y llevar un poco de calma al equipo.