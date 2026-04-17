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FARÁNDULA

Mica Viciconte habló de Fabián Cubero y los roces con Nicole Neumann: "Convivir con sus hijas es lindo y duro..."

La panelista de "Ariel en su salsa" se refirió a la convivencia con su familia ensamblada, que incluye a las tres adolescentes y a su hijo con el exfutbolista. Enterate más, en la nota.

Mica Viciconte rompió el silencio y se refirió a cómo es la convivencia junto a las tres hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann: Indiana (17), Allegra (15) y Sienna (11).

"Es duro, pero tiene cosas muy lindas", expresó en una entrevista. En ese sentido, puso el foco en el lazo que se generó entre su hijo Luca y las adolescentes: "Cuando vos ves el vínculo, ves el amor que tienen, el respeto entre ellos, pensamos que hicimos todo bien"

La pareja de Mica Viciconte y Fabián Cubero.&nbsp;
La pareja de Mica Viciconte y Fabián Cubero. 

La influencer también reconoció que existen diferencias en la crianza y que los desacuerdos forman parte de la convivencia. "Podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, en la forma de criar mía, en la forma de criar de él, pero es parte también de las convivencias, está bárbaro y así tiene que ser", explicó la ex "Combate".

Además, Mica Viciconte contó que mantiene un diálogo constante con Fabián Cubero. "No sotros hablamos mucho, él también me pide mi opinión. Nuestras familias son muy parecidas, en la crianza y en las formas, entonces algunas cosas son diferentes, otras no. Fabi es una persona buena, tranquila que cede mucho más y yo no. Para mí no es todo de arriba, hay que esforzarse un poco más, no es fácil la vida. A mi hijo le enseño que valore las cosas. Yo le podría comprar todos los días un juguete, ¿para qué?", concluyó.

Mica Viciconte: todo sobre la ganadora de "Masterchef Celebrity", pareja de Fabian Cubero y madre de Luca Cubero

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