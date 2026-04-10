Allegra Cubero: su increíble gesto tras el escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero que descolocó a todos

La salud de Allegra Cubero desató una fuerte polémica mediática que volvió a poner a Nicole Neumann y Fabián Cubero en el ojo de la tormenta. Tras la internación de urgencia de la adolescente por una reacción alérgica, comenzaron a circular versiones que pusieron en duda el rol de madre de la modelo. La adolescente rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Tras todo el escándalo, Allegra nuevamente se mostró en redes, con un gesto increíble que deja a todos pensando.

Porque cuando todos esperaban más humo, más cruces y más declaraciones picantes, Allegra hizo exactamente lo contrario. En medio de la tormenta donde hasta se puso en duda la relación de Mica Viciconte con las hijas de Nicole y se habló de supuestos maltratos, la adolescente reposteó una foto que le sacó su papá junto a su hermanito Luca. Los dos aparecen super sonrientes, como si nada de lo que pasa afuera importara. Una imagen simple, pero con una carga tremenda.

El gesto de Allegra Cubero con su hermano, hijo de Poroto.

Esa foto podría pasar desapercibida en cualquier otro contexto. Pero acá, con todo el mundo peleado, con Nicole y Fabián otra vez cruzándose por los medios a raíz de la internación de Allegra, la imagen muestra algo que muchos daban por imposible: que tanto la modelo como el exfutbolista lograron construir un vínculo cariñoso y sano entre los hermanos. Y eso, más allá de los conflictos de los grandes, es un montón.

Una de cal, una de arena. Porque mientras Allegra tira este gesto de amor fraternal que desarma cualquier teoría de mala leche, atrás sigue todo el lío igual. La adolescente, que festejó sus 15 con fiestas y viajes en donde Cubero y Neumann se mantuvieron separados, no toma posición y soporta los conflictos que le tocan.

Así que ahí está Allegra: mostrando que los hermanos se quieren y se bancan, sin importar lo que hablen los grandes. Mientras los medios siguen con el ida y vuelta entre Nicole y Fabián, ella pone la cara, reposteá la foto y sigue con lo suyo. Porque al final, entre tanto escándalo, el gesto más fuerte lo hizo una adolescente con un simple clic. Y vaya si ese clic dice más que cualquier declaración.