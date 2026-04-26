Allegra Cubero celebró sus 15 años con Fabián y Mica Viciconte en una fiesta impactante: las fotos

Después de meses de tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por la fiesta de 15 de su hija Allegra, finalmente llegó una de las fechas más esperadas para la adolescente. Aunque cumplió años en enero y ya había tenido un festejo íntimo con la familia de la modelo en febrero, este viernes 24 de abril fue el turno del exfutbolista. Junto a Mica Viciconte y su entorno, apostaron a una celebración a puro despliegue, con cambios de look, shows en vivo y una puesta en escena impactante.

La entrada a la fiesta

El momento más esperado llegó con la entrada de la cumpleañera. Una enorme pantalla LED se abrió en dos para darle paso. Allegra apareció bailando, tomada de la mano de su hermano Luca Cubero, que acompañó el ingreso con un look combinado. Bengalas electrónicas completaron una escena impactante.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero. (Foto: Instagram/ @fabiancuberooficial).

El look de la cumpleañera

Para esta noche tan especial, Allegra eligió un vestido strapless verde esmeralda, largo y con corset ajustado. La falda amplia, cubierta de canutillos, reflejaba cada luz del salón. Llevó el pelo suelto, aportando frescura a un outfit que se robó todas las miradas.

Más tarde, llegó el cambio de vestido. La adolescente optó por un diseño corto en tono blanco, también bordado, ideal para moverse con mayor comodidad. Sumó un peinado recogido que marcó contraste con su primera aparición.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero. (Foto: Instagram/ @fabiancuberooficial).

La ambientación de la fiesta

El espacio estuvo ambientado como un boliche. Paredes con efecto glitter, brillos plateados y un cartel de neón con la frase "Let's Party" marcaron el estilo. Todo apuntó a generar una experiencia nocturna, moderna y dinámica.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero. (Foto: Instagram/ @fabiancuberooficial).

Una propuesta gastronómica distinta

La propuesta gastronómica dejó de lado el formato clásico. Hubo estaciones con opciones para circular, como bruschettas y tablas. La idea fue fomentar el movimiento y el encuentro entre los invitados.

El plato principal también se resolvió en vivo. Chefs cocinaron frente a los presentes, salteando carnes y vegetales en el momento. La dinámica sumó espectáculo a la cena.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero. (Foto: Instagram/ @fabiancuberooficial).

Entretenimiento durante toda la noche

Durante la velada no faltaron las atracciones. Se instalaron espacios para fotos en tiempo real y un stand de glitter para maquillaje. Cada rincón ofrecía una alternativa distinta para interactuar.

El final tuvo un guiño local. Un carnaval carioca con luces LED irrumpió en la pista. Artistas caracterizados como figuras de la Selección hicieron reír a todos. Entre ellos, aparecieron Lionel Messi, Julián Álvarez y hasta Diego Maradona con cabezas gigantes.