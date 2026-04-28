Curiosidades del Rating: los "Martín Fierro de la Moda" lideraron el domingo con una sorprendente cifra

El rating de la televisión argentina se vistió de gala este domingo para una noche donde la alta costura y el diseño nacional se adueñaron por completo del encendido. La audiencia demostró gran interes por los "Martín Fierro de la Moda", dejando en claro que los eventos masivos televisados siguen siendo la mejor carta para liderar la competencia por el control remoto durante el fin de semana.

Curiosidades del Rating: los "Martín Fierro de la Moda" lideraron el domingo con una tremenda cifra

Según informó La Pavada del Diario Crónica, lo más visto del domingo fueron los "Martín Fierro de la Moda", 10.1 puntos de promedio; "MF2", 9.4 y 6.3, frente a "Las chicas de la culpa", 4.0: "El mundo del espectáculo", 3.1; "GPS", 1.8, y "70-20-hoy", 1.0. Duelos: "Infama", 1.9, vs. "Implacables", 1.2; "Pasapalabra", 7.9, vs. "Cine shampoo", 5.3. Anduvo bien "Ingalls", 3.0, vs. "El Chavo", 2.6; luego "La Peña", 4.4 vs. "Almorzando con JV", 2.3. En el 9, "TC autódromo", 1.9.

Tocar un pico de 10.1 puntos de promedio en la televisión de hoy significa un triunfo. En un contexto donde cuesta horrores retener al espectador, este número confirma que el público disfruta de posicionarse como un radar de tendencias desde su casa, aprovechando la pantalla para analizar cada detalle y las referencias artísticas detrás de cada outfit elegido por las figuras. Es la prueba de que el contenido en vivo, cuando propone un despliegue visual potente y una cobertura 360, sigue marcando la agenda mediática.

Adrián Appiolaza, actual director creativo de Moschino (créditos: Gerardo Viercovich)

En cuanto a lo que dejó la ceremonia conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda (quien además se llevó su estatuilla por "Pasapalabra"), la noche de APTRA tuvo una protagonista indiscutida: Juana Viale. La conductora no solo se llevó el premio a "Mejor Estilo en Conducción" por su histórico ciclo de los domingos, sino que coronó la velada alzando el codiciado Martín Fierro de Oro. Fue una jornada soñada para ella, que desde su llegada había dejado en claro que la moda es un manifiesto y una forma de hacer arte.

Por el lado de las tendencias y los homenajes, la gala estuvo cargada de momentos fuertes. Susana Giménez fue reconocida como Ícono de la Moda con un desfile de sus vestidos más históricos, mientras que el talento "for export" tuvo su lugar con el premio a Adrián Appiolaza, actual director creativo de Moschino. Además, Pampita volvió a brillar (y ganar en "Mejor estilo en redes") con un espectacular vestido a lunares de Carolina Herrera, y figuras de las nuevas generaciones, como Sofía "La Reini" Gonet, demostraron su peso al llevarse el galardón por su estilo en "MasterChef Celebrity".