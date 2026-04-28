Wanda Nara debuta en cine con "¿Querés ser mi hijo?": las primeras imágenes muestran su costado más romántico y cómico

El debut de Wanda Nara como protagonista de cine ya tiene sus primeras imágenes oficiales. El rodaje de "¿Querés ser mi hijo?", una comedia romántica, está en marcha. La empresaria, que al mismo tiempo está filmando la serie vertical con Maxi López, comparte pantalla con Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi, con quien tendrá escenas hot. Romance, enredos y humor se combinan.

Wanda Nara debutará haciendo cine en una comedia romántica.

La historia sigue a Lucía, el personaje de Wanda, una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, debe regresar a su antiguo departamento de soltera y reconstruir su vida. En ese proceso conoce a Javier, el vecino de 23 años interpretado por Bernasconi. Le propone que simule ser su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira para salir de un apuro se transforma en el germen de un romance, pese a los 20 años que los separan. Una premisa que promete conflicto y risas.

Las primeras fotos del film permiten anticipar la dinámica de la producción y los matices de los personajes. En una de las imágenes, Wanda aparece sentada a la mesa junto a Charo López. La escena transmite complicidad y humor a través de gestos y miradas.

Wanda Nara compartirá pantalla con Charo López.

Otra fotografía muestra a la protagonista con un vestido rosa claro y expresión seria, observando a Jean Pierre Noher en lo que parece una reunión familiar cargada de tensión y expectativa. La intimidad y la vulnerabilidad del personaje afloran en una tercera imagen, donde la empresaria, en un ambiente cálido, luce un atuendo estampado y una expresión emotiva.

Jean Pierre Noher, otro de los protagonistas de la película junto a Wanda Nara.

El vínculo con Javier queda reflejado en un plano que reúne a la protagonista y a Bernasconi en una conversación cargada de tensión y química, elemento central del desarrollo de la historia romántica. El ambiente de camaradería y trabajo en equipo se ve en una foto grupal tomada en el living de un departamento.

Allí el elenco repasa el guion, comparte risas y muestra una faceta distendida detrás de cámara. El film, que es una remake de una exitosa comedia mexicana, se plantea como una propuesta ágil y fresca. Explora las relaciones intergeneracionales, los enredos derivados de una mentira y la posibilidad de reinventarse después de una crisis sentimental.

El cantante y actor Agustín Bernasconi tendrá escenas fuertes con Wanda Nara.

Las fotos del rodaje no solo sirven como adelanto de la trama, sino que también permiten vislumbrar la construcción visual y la energía que Wanda imprime a su primer protagónico en la pantalla grande. Entre escenas de almuerzos familiares, diálogos cargados de complicidad y momentos de intimidad, "¿Querés ser mi hijo?" se perfila como un relato actual donde las segundas oportunidades y los vínculos inesperados serán el motor de la historia.

En paralelo, la empresaria también filma una serie vertical junto a Maxi López, su expareja, llamada "Triángulo Amoroso". Ahí ficciona su propia historia, con escándalo de por medio. Wanda se multiplica. Actriz, empresaria, mediática. El cine la recibió con los brazos abiertos. Resta saber si el público también. Pero las primeras imágenes prometen. Y ella, como siempre, no deja de sorprender.