Maxi López y Wanda Nara, muy cómplices en las grabaciones de su serie: "El multiverso que nadie esperaba"...

El rodaje de "Triángulo amoroso", la nueva serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López, arrancó en los estudios de Telefe. Rápidamente dejó ver que la complicidad entre ambos trasciende la pantalla. Luego de que Yanina Latorre filtrara imágenes de la grabación, Maxi compartió en redes momentos del detrás de escena, con bromas e intercambios espontáneos con su ex, madre de sus tres hijos.

Durante una pausa de grabación, Maxi capturó a Wanda con el celular y la reacción no tardó en llegar. Con humor, Wanda lo chicaneó: "¿Pero qué estás filmando, tu reality?", entre risas. Maxi le devolvió el apodo que ella misma se adjudicó: "Wanda Bad Bitch".

Ambos se tentaron y la situación se volvió una cadena de guiños y carcajadas. Wanda comentó, entre risas, que Maxi "está supercambiado", mientras él bromeó sobre cómo el paso del tiempo lo afectó: "Se me sacó hasta las ganas de vivir, o sea, cómo ha cambiado, no lo puedo creer". La química, innegable.

El equipo de producción también se sumó al clima distendido, hablando de facturas y logística. Eso dio pie a más chicanas internas. Wanda preguntó si Maxi había pedido tortitas negras para ella. Él respondió entre risas: "Ya sé que te gustan las tortitas negras, Solange, ya lo sé". Las bromas y la familiaridad reflejaron que, más allá del pasado sentimental y de la exposición mediática, ambos supieron construir un vínculo funcional y hasta divertido para el trabajo en común. Un ejemplo poco común.

En el pie del video que compartió en redes, Maxi sintetizó el espíritu del momento: "Ni en la mejor serie de Netflix vas a encontrar este back. El multiverso que nadie esperaba, pero con Solange se pica más que cualquier ficción!". Así, la serie no solo promete una trama basada en hechos reales, sino también un detrás de escena donde la ironía, la complicidad y el humor son protagonistas inesperados. Un atractivo extra para los fans.

Días atrás, Pía Shaw, panelista de "A la Barbarossa", estuvo en el detrás de escena del primer día de grabación. "Estos son los pasillos de Telefe, querido. Creo que tengo una amiga que hoy comienza a grabar... Te damos la bienvenida, querida Yanina Latorre", relató Pía.

Yanina se mostró entusiasmada y reveló parte de su material: "Acá tengo el guion, estas son mis escenas de hoy". Explicó que debía grabar cuatro escenas. "Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren". El misterio, intacto.

La recorrida de Pía incluyó también a Georgina Barbarossa, quien confirmó su participación en el rol de la abogada de Wanda Nara. "Hago un personaje muy lindo, muy divertido", adelantó Georgina. Ante la consulta sobre si su papel se inspiraba en Ana Rosenfeld -la abogada del divorcio-, Georgina respondió: "Sí, sí, señora".

Yanina sumó: "Es que acá tengo todo el guion. Y acá están todos los famosos que aparecen". "Triángulo amoroso" se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. No solo por la trama, sino por el elenco y, sobre todo, por la química real entre sus protagonistas. Maxi y Wanda demostraron que se puede trabajar con el ex sin matarse. Y hasta con humor. El multiverso que nadie esperaba, pero que todos quieren ver.