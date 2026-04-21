"Triángulo amoroso": la serie de Wanda Nara y Maxi López ya tiene 30 episodios listos y fecha de estreno confirmada

Telefe metió la cuarta con una apuesta que promete romper todo. Se trata de "Triángulo amoroso", la primera serie de ficción en formato vertical producida por el canal, con Wanda Nara y Maxi López como protagonistas. Yanina Latorre también fue confirmada en la serie, y la madre de Nara, con un debut que dará que hablar. La pareja, que tuvo una separación mediática explosiva, ahora se une frente a las cámaras para interpretarse a sí mismos en una historia que mezcla romance y comedia. Ya están listos los 30 episodios.

Según La Pavada de Diario Crónica, ya están grabados los 30 episodios de un minuto y pico de "Triángulo amoroso", la ficción vertical con Wanda Nara y Maxi López que saldrá en tele abierta, plataformas y redes sociales. La idea es que se estrene en mayo con una gran promoción. Además del ex matrimonio, el elenco incluye a Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Débora Nishimoto (la China), Sebastián Presta, César Bordón, Lucas Spadafora y Nora Colosimo, panelista de Yanina.

La microserie está diseñada específicamente para dispositivos móviles y redes sociales, con capítulos cortos de aproximadamente un minuto. La historia mezcla romance y comedia, inspirándose en episodios mediáticos reales de la pareja, como el famoso "WandaGate".

Débora Nishimoto interpretará a un personaje inspirado en la China Suárez, mientras que Lautaro Rodríguez encarnará a uno basado en Mauro Icardi. Georgina Barbarossa y Pachu Peña serán los abogados de las partes, y Yanina Latorre junto a Pía Shaw participarán en roles vinculados a la prensa y programas de espectáculos.

La serie podrá verse tanto en la pantalla de Telefe como en plataformas digitales (Instagram y TikTok), aprovechando el lenguaje narrativo de los reels con finales impactantes para mantener el interés. Las grabaciones ya están en marcha en los estudios de Martínez. La producción corre por cuenta de Telefe Studios, que apuesta a un formato innovador para captar la atención del público joven. Con Wanda y Maxi como protagonistas de su propia ficción, el morbo está servido. Resta saber si el público acompañará esta apuesta o si el "Triángulo amoroso" quedará en un simple rumor más. Mayo dirá la verdad.