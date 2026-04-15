Nueva incorporación en la serie de Wanda Nara: qué familiar de la mediática hará su debut actoral

Hay mucha expectativa por conocer "Triángulo amoroso", la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Máxi López. Así las cosas, de la misma manera en que Yanina Latorre filtró algunas fotos desde el estudio de grabación, ahora trascendió que alguien muy cercano a la mediática también actuará en la serie.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, este martes en los estudios de Teleinde y en el corporativo de Martínez empezaron a grabar la ficción vertical "Triángulo amoroso" con Wanda Nara y Maxi López, y va a actuar la mamá de Wanda, Nora Colosimo. La presencia de la madre de la empresaria marca una sorpresa dentro del proyecto, ya que no cuenta con experiencia actoral, pero se suma a esta propuesta que mezcla lo ficcional con guiños a la vida real.

El vestuario es del canal y todo transcurre en un estudio de TV, en una apuesta que busca un formato dinámico y adaptado a las nuevas plataformas. En ese contexto, la historia se apoya en un elenco que combina nombres conocidos con perfiles distintos, lo que le da al proyecto un tono particular y cercano al universo mediático de sus protagonistas.

Entre los actores que participan están Débora Nishimoto, quien se pone en la piel de Eugenia "La China" Suárez, y Pachu Peña, que interpreta al abogado de Maxi. A su vez, Georgina Barbarossa encarna a la abogada de Wanda, mientras que Eugenia Guerty está a cargo de la dirección del proyecto. Con este equipo, la serie busca instalarse rápidamente y generar conversación, sumando además el atractivo extra de ver a una figura del entorno más íntimo de Nara dar sus primeros pasos en la actuación.