Maxi López confirmó que la China Suárez y Mauro Icardi aparecen en su serie con Wanda Nara: "Van a estar todos los personajes..."

El universo del espectáculo quedó en llamas tras las explosivas declaraciones de Maxi López, quien confirmó que la China Suárez será una de las figuras centrales en la "serie" que está grabando junto a Wanda Nara. La noticia generó un impacto total al revelarse que la ficción no dejará afuera ninguno de los conflictos que marcaron a fuego la farándula argentina en los últimos años. Con el inicio de los rodajes, la expectativa por ver cómo se retratará el triángulo amoroso más polémico de la década puso en alerta a todos los protagonistas de esta historia que promete romper récords de audiencia.

Todo comenzó con la mediática ruptura entre el exdelantero y la conductora, pero el contexto de este conflicto nace del cruce que involucró a la actriz como la tercera en discordia en el matrimonio de Nara con Mauro Icardi. Según reveló el propio López en una entrevista con "Puro Show", la serie vertical que protagonizará con su exmujer repasará cada detalle de las traiciones y reconciliaciones que mantuvieron en vilo al país. Esta producción busca mostrar la "cocina" de los escándalos, reviviendo las tensiones que separaron a amigos y destrozaron familias frente a las cámaras de todo el mundo.

Maxi López confirmó que la China Suárez estará en su serie con Wanda Nara: "Van a estar todos los personajes..."

La parte más explosiva de la nota fue cuando el entrevistado confirmó, entre risas, que no habrá censura a la hora de elegir a los personajes que aparecerán en la pantalla. Al ser consultado sobre si la China Suárez tendrá su propio alter ego en la ficción, Maxi fue contundente: "Van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido", aseguró. Esta confirmación encendió las alarmas en el entorno de la actriz, ya que la serie promete no guardarse nada y ponerle nombre y apellido a cada uno de los episodios que involucraron a la "sangre japonesa" con el actual jugador del Galatasaray.

Maxi López confirmó que la China Suárez y Mauro Icardi aparecen en su serie con Wanda Nara: "Van a estar todos los personajes..."

Actualmente, el foco también está puesto en cómo será retratado Mauro Icardi, el otro gran eje del conflicto que terminó de dinamitar la relación de Maxi con su antiguo amigo. El exjugador adelantó que el guion tiene una carga muy fuerte de realidad, lo que hace suponer que el marido de Wanda no quedará muy bien parado en el relato: "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie", lanzó con ironía. Esta jugada maestra para monetizar el pasado deja al descubierto que, a pesar de los años, las heridas del triángulo con Icardi siguen siendo tierra fértil para el contenido explosivo.

Finalmente, la revelación de estos nombres pone en jaque la supuesta tregua que existía entre los protagonistas del escándalo más grande de los últimos tiempos. Mientras el público especula con quiénes serán los actores encargados de interpretar a cada figura, la producción avanza a paso firme con grabaciones que prometen ser un antes y un después en las producciones nacionales. El escándalo por los secretos de la "serie" de Wanda y Maxi apenas comienza, confirmando que en el mundo del espectáculo, el pasado siempre vuelve en forma de guion millonario para cobrarse viejas deudas.