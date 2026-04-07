La China Suárez y Mauro Icardi desataron la polémica con una foto "encamados" y estallaron las críticas: "¿Era necesario?"

Wanda Nara volvió a las redes más picante que nunca tras su viaje a Japón y su paso por Italia, donde desvalijó a Mauro Icardi. Luego de que la conductora de "MasterChef Celebrity" hiciera una misteriosa declaración en redes, generando todo tipo de especulaciones, al responder ante una supuesta "envidia", en medio de la polémica, una nueva se generó en las redes por la foto "encamados" de Mauro Icardi y la China Suárez. El tiro le salió mal al delantero.

Luego de varias semanas de bajo perfil, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir una serie de fotos junto a China Suárez en sus redes sociales. Sin embargo, lo que parecía ser un simple posteo terminó convirtiéndose en una nueva polémica que no tardó en explotar. El delantero publicó imágenes en blanco y negro donde se lo ve muy cercano a la actriz, en una secuencia íntima que causó repercusión. Acompañando las fotos, escribió un mensaje con tono desafiante: "Algo de marzo. El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él", lanzó.

Pero lejos de generar apoyo, la publicación desató una catarata de comentarios negativos. En pocos minutos, usuarios de distintas partes del mundo -incluyendo Argentina y Turquía- reaccionaron con dureza, cuestionando tanto el contenido de las imágenes como el mensaje elegido por el futbolista. Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue directo y lapidario: "¿Es necesaria una foto encamados?".

La frase se replicó rápidamente y se convirtió en el eje del rechazo, marcando el tono general de las críticas. Otros usuarios también apuntaron contra la exposición de su vida privada y el tipo de contenido compartido, especialmente teniendo en cuenta su rol como figura pública y padre de familia. Muchos usuarios apuntaron directamente sobre el juicio de manuntención, por lo que lo tildaron de "Deudor".

Ante la ola de reacciones negativas, Icardi tomó una decisión que no hizo más que alimentar la polémica: eliminó o restringió los comentarios en el posteo. Sin embargo, el movimiento no pasó desapercibido y fue rápidamente detectado por los usuarios, que continuaron debatiendo el tema en otras plataformas. Horas más tarde, y en un giro inesperado, el futbolista volvió a habilitar los comentarios, dejando en evidencia la tensión que generó la publicación. Para muchos, este ida y vuelta reflejó el impacto que tuvo el rechazo inicial y cómo la situación se le fue de las manos.

Además, algunos comentarios provenientes de Turquía sumaron un nuevo ángulo al conflicto, cuestionando su compromiso profesional y pidiéndole mayor foco en su carrera deportiva, en medio de versiones sobre su presente en el Galatasaray. Lejos de calmarse, la polémica sigue creciendo y vuelve a poner a Icardi y a la China en el ojo de la tormenta. Mientras tanto, Wanda mira desde lejos, con esa sonrisa que aprendió a usar como escudo. ¿Habrá sido este posteo una respuesta a sus indirectas? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero por ahora, las redes ya eligieron bando.