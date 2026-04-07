La polémica frase de Wanda Nara que generó todo tipo de interpretaciones: "Tengo una más grande..."

Wanda Nara volvió a las redes más picante que nunca tras su viaje a Japón y su paso por Italia, donde desvalijó a Mauro Icardi. Mientras continúa el enfrentamiento legal que protagonizan por sus hijas, la conductora de "MasterChef Celebrity" ahora hizo una misteriosa declaración en redes, generando todo tipo de especulaciones, al responder ante una supuesta "envidia". ¿Palito para la China Suárez?

La mediática subió una historia a Instagram con una frase corta pero letal: "Tengo una más grande". Sin contexto, sin explicación, sin nada más. Y claro, el mundo se volvió loco. Sus seguidores empezaron a tirar teorías por todos lados. ¿Más grande qué? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un problema? ¿O algo más picante? Rápidamente muchos apuntaron contra Mauro Icardi y su nueva pareja, Eugenia "la China" Suárez. Porque si hay algo que Wanda maneja bien es el arte de la indirecta con puntería quirúrgica.

La fuerte frase de Wanda Nara que generó un gran escándalo.

No es la primera vez que la empresaria juega con el doble sentido para vender o para molestar. En agosto del año pasado, después de que se filtrara un video íntimo de Icardi, Wanda salió con una campaña de maní que decía "Orgullosamente manicera".

En esa grabación, se la veía comiendo manís mientras se tentaba de risa, como si el universo entero le hiciera cosquillas. "Me dijeron de sumarme a esta campaña, y no tuve ni que pensarlo", aseguró entonces. La gente lo leyó como una burla directa a su ex. Y esta vez parece ir por el mismo carril.

Pero ojo, porque en enero de este año, después de blanquear su romance con Martín Migueles y cansada de las críticas, Wanda ya había soltado una frase que hoy resuena con esta nueva publicación. "Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo se preocupa tanto por mi bien", escribió en X (después lo borró).

Y agregó un dato que no es menor: "Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados". Ahí nomás la comparación con los "24 cm" y el nuevo "una más grande" encendió todas las alarmas. ¿Está hablando de lo mismo? ¿Es una continuación de esa guerra silenciosa?

Lo cierto es que Wanda maneja los tiempos y las palabras como nadie. Sabe que una frase ambigua puede darle días de tapa. Y en medio de la pelea por la cuota alimenticia, la tenencia de las nenas y la mudanza exprés que hizo en Milán, esta nueva declaración llega como un misil.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Te pido un límite", "Revivió el marketing", "Era publicitar, no humillar". Pero Wanda, con esa sonrisa de quien sabe lo que hace, ya demostró que no le tiembla el pulso. ¿Será un nuevo producto? ¿Una venganza más? ¿O simplemente ganas de joder? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero mientras tanto, las redes arden.