Wanda Nara, en crisis con Martín Migueles: Yanina Latorre dio detalles del mal momento de la pareja

El mundo del espectáculo amaneció con una nueva bomba vinculada a Wanda Nara este miércoles. Luego de que trascendiera que Wanda está muy cerca de Agustín Bernasconi, Yanina Latorre dio detalles de la serie que la conductora protagonizará con Maxi López, y al mismo tiempo contó que estaría atravesando una crisis profunda con su novio, Martín Migueles.

Yanina se despachó en "SQP" (América TV) con una información que hizo temblar a más de uno: Según la panelista, la cosa está mucho más fea de lo que se ve en las redes y ya hubo una pelea monumental. La noticia no cayó para nada en un día cualquiera.

Viene después de semanas de rumores y versiones cruzadas, donde muchos sospechaban que el romance entre la empresaria y el joven entrenador no atravesaba su mejor momento. Pero nadie se animaba a confirmarlo. Hasta que llegó Yanina, que como buena chusma de lujo, fue y lo contó todo con lujo de detalles, asegurando que tiene data de primera mano, directamente de gente del entorno de la pareja.

"Le pregunté por Migueles porque hace mucho que no sube cosas de él y me dijo: 'No, está todo bien'. Y se rió. No estaba con él, pero después me dijeron que él estuvo más tarde... algo raro hay", largó Latorre sin vueltas en el ciclo de chimentos. Según su relato, huele una crisis, porque "se fueron separados. Wanda no quiso dar nota y Migueles tampoco quiso dar nota".

Luego aclaró que la conoce a la conductora, y por eso asegura: "Cuando Wanda te deja una semana sin postear con el novio, aunque sea se pelearon. Eso puede ser por ahí una peleíta, una cosita telefónica"

Hasta ahora, ni Wanda ni Martín salieron a desmentir ni a confirmar nada. Silencio total en sus redes sociales, donde solían mostrarse muy activos y cariñosos. Los fans, mientras tanto, ya empezaron a especular con todo: que si la distancia, que si los celos, que si un tercero en discordia. Como siempre en el mundo Wanda, el misterio es parte del show. Y en este caso, el silencio de los protagonistas habla más fuerte que cualquier comunicado oficial.