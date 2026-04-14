Yanina Latorre filtró imágenes del rodaje de la serie de Wanda Nara y Maxi López: las fotos

El universo del espectáculo quedó en llamas tras la filtración de las primeras imágenes de "Triángulo amoroso", la serie vertical que marcará el regreso mediático de Wanda Nara y Maxi López. La noticia generó un impacto total cuando Yanina Latorre decidió mostrar el detrás de escena del rodaje en los estudios de Telefe, confirmando no solo que la ficción ya es una realidad, sino que ella misma tendrá un rol clave frente a las cámaras. Esta producción promete revolucionar las plataformas digitales al recrear, con guiños constantes a la realidad, los escándalos del "Wandagate" que mantuvieron en vilo al país durante años.

Yanina Latorre filtró el rodaje de la serie de Wanda Nara y Maxi López sobre el "Wandagate"

Todo comenzó con el anuncio de este ambicioso proyecto audiovisual, pero el contexto de este conflicto nace de la necesidad de la ex pareja de contar su propia versión de los hechos, incluyendo el recordado "Wandagate". Las grabaciones iniciaron este martes bajo un clima de total hermetismo, hasta que la panelista de "LAM" decidió romper el silencio y compartir material inédito con sus seguidores. En las capturas se puede ver un despliegue técnico de primer nivel, con cámaras profesionales preparadas para el formato vertical, dejando en claro que no se trata de un simple contenido para redes, sino de una apuesta cinematográfica de alto voltaje.

La parte más explosiva de la jornada fue ver a la conductora con libreto en mano, ensayando lo que será su debut actoral en una ficción. "Amor, el guion en la mano", escribió divertida Yanina en sus historias de Instagram, donde también se la observa interactuando de forma cómplice con Nara. La presencia de Latorre suma un condimento letal a la trama, ya que la conductora de "SQP" fue una de las principales voceras de Wanda durante las crisis matrimoniales con Mauro Icardi. La serie busca mezclar el drama con toques de humor ácido, poniendo en pantalla a los personajes que fueron testigos directos de las traiciones y reconciliaciones de la familia.

La dupla de las rubias promete romper el internet

Actualmente, el foco está puesto en el look de Wanda, quien se mostró con un estilo sporty chic -jogger y top ajustado- fiel a su estética de lujo relajado. La dinámica entre la mediática y el exfutbolista en el set de grabación es uno de los secretos mejor guardados, aunque se sabe que la serie no escatimará en referencias directas a terceros, como la China Suárez. El hecho de que Maxi y Wanda compartan escenas después de años de batallas judiciales demuestra que el negocio del espectáculo logró lo que parecía imposible: una tregua profesional basada en el éxito garantizado que genera su historia personal.

Finalmente, la incorporación de figuras del periodismo de espectáculos dentro del elenco confirma que la serie borrará los límites entre la realidad y la actuación. Mientras el equipo técnico repasa las escenas clave del primer capítulo, el público espera con ansias el casting definitivo para saber quiénes interpretarán a los eslabones más polémicos de este triángulo. El escándalo por los secretos que puedan salir a la luz en cada episodio mantiene en vilo a los protagonistas reales, quienes verán sus vidas convertidas en un guion diseñado para sacudir el tablero de los medios digitales.