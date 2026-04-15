En su nueva película, Wanda Nara protagonizará escenas de "sexo caliente" con Agustín Bernasconi: los detalles

Wanda Nara está enfocada en su nuevo desafío profesional: su debut actoral tras el final de "MasterChef Celebrity". Y como si fuera poco, lo hará en dos proyectos que prepara en simultáneo: una serie vertical y una película que llegará a la pantalla grande. Sobre esta última se supo que protagonizará escenas de alto voltaje con Agustín Bernasconi.

Según La Pavada de Diario Crónica, se toma en serio su rol de actriz en "¿Querés ser mi hijo?". Wanda, el martes estuvo en su chateau coucheando su personaje. La ayudó su novio Martín Migueles pasando letra, mientras pidieron delivery de sushi. Wanda viaja el lunes a Montevideo, hotel 5 estrellas para reunión de elenco con Jean Pierre Noher (Salvador), y Agustín Bernasconi (Javi). Hay escenas de sexo caliente entre Wanda y Bernasconi.

El personaje de Wanda Nara tendrá un romance con el de Agustín Bernasconi.

Esta sección también reveló que Jean-Pierre Noher será quien interpretará al marido del personaje de Wanda. Su incorporación suma peso al elenco y marca una apuesta por rodear a la protagonista con figuras de experiencia en la actuación.

La filmación se realizará en Uruguay a partir del 25, bajo la dirección de Hernán Guerchusny, en una comedia romántica que tendrá a Wanda Nara en el centro de la historia. En la ficción, su personaje -de 43 años- vivirá un romance con el de Agustín Bernasconi, de 29, lo que anticipa un vínculo con matices y posibles conflictos dentro del relato.