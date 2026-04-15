La nueva película de Wanda Nara: quién es el famoso actor que se suma para interpretar a su esposo

Además de "Triángulo amoroso", la serie que comparte con Maxi López, Wanda Nara recibió importantes propuestas laborales, entre ellas el rodaje de una película. Luego de que se supiera que Agustín Bernasconi también será parte del proyecto, ahora se conoció qué reconocido actor acompañará a la mediática en su primer filme, en una apuesta que busca posicionarla dentro del mundo del cine.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, cerró Jean-Pierre Noher, quien interpretará al marido del personaje de Wanda, quien atravesaría una crisis con Martín Migueles, en la película "¿Querés ser mi hijo?". Su incorporación suma peso al elenco y marca una apuesta por rodear a la protagonista con figuras de experiencia en la actuación.

La filmación se realizará en Uruguay a partir del 25, bajo la dirección de Hernán Guerchusny, en una comedia romántica que tendrá a Nara en el centro de la historia. En la ficción, su personaje -de 43 años- vivirá un romance con el de Agustín Bernasconi, de 29, lo que anticipa un vínculo con matices y posibles conflictos dentro del relato.

El proyecto contará con un casting mayoritariamente uruguayo y una producción múltiple, en una estructura pensada para potenciar la historia en distintos mercados. Con este equipo, la película se perfila como uno de los desafíos más importantes en la carrera de Wanda Nara, que continúa ampliando su presencia en la industria del entretenimiento.