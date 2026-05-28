Leonardo Sbaraglia admitió que le gustaría trabajar con Wanda Nara, pero impuso una condición: "Si lo amerita..."

Los últimos meses fueron un aluvión de noticias de Wanda Nara en muchos proyectos audiovisuales. Desde empresaria hasta cantante, ahora se dedica ppfundamente a la actuación, con una serie vertical ya filmada y una película que la tiene como protagonista en proceso. Ante los posibles prejuicios sobre sus cualidades artísticas, Ricardo Darín la halagó, y ahora, Leonardo Sbaraglia reveló que trabajaría con ella, con una condición irrevocable.

Leonardo Sbaraglia asistió a la avant premiere de "Amarga Navidad", la película que filmó con Pedro Almodóvar y que se estrena este jueves. El actor se tomó un tiempo en medio de las extensas jornadas de rodaje de la película que está haciendo junto a Damián Szifron (de la que todavía no trascendieron demasiados detalles).

Lo hizo para darle apertura formal al film del realizador español y también para dialogar con la prensa. Allí, en una entrevista con TN Show, sorprendió al opinar sobre la nueva faceta actoral de Wanda Nara y detalló cuál sería su condición para trabajar con ella.

El universo de la ficción se revolucionó en las últimas semanas. Se conoció la producción vertical que encabezó Wanda Nara junto a Maxi López, un proyecto que se viene gestando desde hace tiempo. Muchos actores salieron a opinar sobre la mediática, que no viene del mundo de la actuación y cada vez ocupa más lugares en este universo: en diciembre se estrenará su primera película.

Ricardo Darín fue el primero en elogiar a Wanda. "Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia", expuso en una entrevista que se viralizó los últimos días.

Leo Sbaraglia fue por un camino similar. Cuando le preguntaron acerca de su pensamiento sobre las ficciones verticales, el actor lo destacó. "No vi su ficción, pero buenísimo. Es un gran formato. Por ahora yo estoy en el formato horizontal", expresó.

Luego, el protagonista de "Amarga Navidad" respondió acerca de lo que creía sobre la llegada de Maxi López y Wanda al mundo del cine. "Me parece bárbaro. Quién soy para decir algo, ¿no? Me parece bárbaro. Es gente que seguramente tiene el talento, el carisma y las posibilidades de estar ahí. Por algo están", afirmó.

Llegó el momento clave de la entrevista. "¿Trabajarías con Wanda si te proponen?", preguntó el cronista. Con el humor que lo caracteriza, Leo fue gráfico e hizo un gesto con la mano. "Ese es el título, acá lo tenés", comentó. Luego profundizó: "Trabajaría con Wanda si me lo proponen, por supuesto, si la historia lo amerita, arriba". Esa condición -"si la historia lo amerita"- es la frase que quedó flotando.

No un no rotundo, pero tampoco un sí automático. El actor puso el foco en el proyecto, no en la persona. Al comentarle que Ricardo Darín habló bien de Wanda, Leo cerró con el mismo tono de buena onda que encaró el tema. "Ah, bueno, estamos en la misma. Tenemos ya el elenco armado. Lindo elenco", cerró entre risas.

La reacción de Leo Sbaraglia frente a la pregunta por Wanda Nara dice más de lo que parece. El actor no salió a criticar ni a desprestigiar. Tampoco cerró la puerta. Al contrario: abrió una ventana con una condición razonable. "Si la historia lo amerita" es, en el fondo, lo mismo que cualquier actor profesional exigiría para cualquier papel, con cualquier colega.

Pero en el mundo del espectáculo argentino, donde Wanda Nara despierta pasiones encontradas, la simpleza de esa respuesta resulta casi revolucionaria. Leo evitó el morbo, no alimentó la polémica y, de paso, se alineó con los elogios que ya había hecho Ricardo Darín. El gesto, además, revela algo más amplio: la grieta entre "los del ambiente" y "los que vienen de afuera" empieza a disolverse. Si alguien con la trayectoria de Sbaraglia acepta la posibilidad de compartir ficción con Wanda, el debate cambia de eje. Ya no se trata de si ella "puede" o "no puede" actuar. La pregunta pasa a ser: ¿qué historias se van a contar?