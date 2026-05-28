Chechu Bonelli hizo una inesperada declaración tras el escándalo con Darío Cvitanich: "Nunca me fue..."

En medio del escándalo por la perra Frida, Chechu Bonelli hizo fuertes declaraciones sobre su exmarido, Darío Cvitanich, y su nueva pareja la modelo Ivana Figueiras, quien salió a responder con todo. Pero más tranquila, en una extensa entrevista, sus dichos fueron más cautos al hablar sobre su tiempo junto al exfutbolista, y, en medio de un enfrentamiento mediático fuerte que protagoniza la modelo hace tiempo, esto parece ser una señal de tregua.

dio una entrevista contundente en el ciclo "Puro Show". Allí se refirió a su separación de Darío Cvitanich, ocurrida hace un año. Desmintió versiones de infidelidad: "Darío me respetó hasta el último día que estuvo en mi casa". Pero también confesó el dolor de enterarse por la tele de la nueva pareja de su exmarido. Con sinceridad cruda, admitió el cansancio físico y mental que le genera la exposición. Y pidió cerrar el tema.

Chechu Bonelli volvió a hablar de su separación de Darío Cvitanich. Lo hizo en el ciclo televisivo "Puro Show", con una sinceridad que sacudió al público. La modelo, periodista y presentadora abrió su intimidad para aclarar versiones, desmentir rumores y compartir el proceso detrás de una ruptura que lleva un año.

"Estoy muy cansada, estoy ya casi sin energía. Estoy trabajando un montón y la verdad que sumarle todo este lío, que ya de por sí consume y chupa energía", expresó Chechu al inicio. Mostró el desgaste que le genera la exposición pública y el conflicto con su expareja. La separación se produjo hace aproximadamente un año, según relató. El proceso fue largo y, en parte, impulsado por la certeza de que la relación había cambiado de manera irreversible.

Uno de los puntos más calientes fue el de los rumores de infidelidad. Chechu fue categórica: "Darío me respetó hasta el último día que estuvo en mi casa. Desde el día que nos separamos y él se fue de mi casa, él ya fue libre de hacer lo que quisiera con su vida". Con esa frase, despejó cualquier sospecha de engaño durante el matrimonio. Pero no todo fue alivio. Bonelli manifestó el dolor que le produjo enterarse por los medios de la nueva relación de su exmarido y no por él directamente.

"Me acuerdo que me sentó un viernes y me dijo que iba a empezar a conocer gente. Le dije que estaba todo bien, ¿qué le iba a rogar que no lo hiciera? Y el lunes o martes me entero por la tele que estaba saliendo con esta chica", contó. Esa situación la llevó a tener que explicar a sus hijas lo que ocurría. Ella lo describió como "un baldazo de agua fría". Pese a ello, insiste en que no existe odio ni resentimiento: "Ojalá sea feliz, porque cómo no voy a querer que el padre de mis hijas sea feliz. Lo único que pido es que no haya odio, que no haya enojo".

Durante la charla también abordó la dificultad emocional del duelo. Confesó que al principio se sintió completamente responsable por la separación: "Al principio cuando me separé, me creía culpable del ciento por ciento de la separación. Y después de mucha terapia empecé a entender que yo no era la culpable del ciento por ciento, que en una pareja todo es compartido". La modelo aseguró que jamás hablará mal de Cvitanich, a quien definió como "excelente padre, excelente cuñado, excelente marido en su momento".

El conflicto sobre la tenencia y el destino de la perra de la pareja fue otro de los disparadores recientes de la polémica pública. "Hay una pregunta que se cortó y se escuchó una respuesta que se malinterpretó", dijo Chechu. "Nada vino de mi lado. Yo nunca saqué nada privado a la luz", agregó.

El impacto psicológico de la separación y la exposición mediática se hizo sentir. "Hoy estoy volviendo a encontrarme, porque también estoy volviendo a encontrarme, no solo en una nueva versión", compartió. Reconoció que durante mucho tiempo relegó su carrera profesional por la familia, una decisión que asumió como propia.

Sobre los aspectos materiales, fue precisa. Explicó que todo se realizó de manera consensuada: "Me tocó el cincuenta por ciento de todo lo que construimos durante catorce años". Desmintió versiones sobre supuestos regalos de propiedades por parte de Cvitanich: "Él no me compró una casa, me compré una casa con lo que me correspondía a mí". Y cerró: "Yo ahora tengo que empezar a pagarme la obra social, todo a partir del año que viene va a ser subsanado por mí económicamente y hay muchas cosas que él sigue haciéndose cargo".