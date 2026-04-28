Furia Scaglione viajó a China en un vuelo vip de 10 mil dólares: la estrella de realities sigue cosechando millones

Furia Scaglione es una personaje que siempre da que hablar. A pesar de no haber ganado el premio en la edición de "Gran Hermano" en la que participó, ganó mucho más por su energía e ímpetu. Brilló en el país como parte de "Sex", y en varios reality shows, como "La cárcel de los gemelos", en donde se peleó con Coty Romero, y en el que también ganó una fortuna. Ahora, viaja a China para trabajar, con pasaje vip, como toda una estrella.

Según La Pavada de Diario Crónica, tal como Furia lo había adelantado en "La cárcel de los gemelos", la ex participante ya está en Shanghai. Viajó en vuelo business de 10.000 dólares. Su destino: encontrarse con Martín Ku, más conocido como "el Chino" de "Gran Hermano", y otras presencias. La ex jugadora, hoy convertida en estrella internacional de realities, le escribió a Marley, que también anda por China. Pero no lograron verse. Están en distintas ciudades. La geografía a veces separa.

Juliana "Furia" Scaglione y Constanza Romero tuvieron un fugaz paso por "La Cárcel de los Gemelos 2", el popular reality español donde las reglas no existen y se emite por YouTube. Su incursión en el mercado internacional les valió remuneraciones cuantiosas, que superan ampliamente lo que se gana en los formatos locales. De acuerdo con lo trascendido, Furia y Coty negociaron un piso base de 15.000 euros por apenas dos semanas de participación. Al ser pesificada, esa cifra ronda los 24.334.444 pesos. Una locura.

Mientras que en España las argentinas percibieron casi 25 millones de pesos por 14 días, en "Gran Hermano Argentina" el sueldo mínimo por semana ronda los 137.000 pesos. La diferencia es abismal. Furia entendió que afuera está la plata y se fue a buscarla. Sin escalas, en business. China la espera. Shanghai, sus luces y sus negocios.

La ex participante que no ganó el reality más famoso del país se convirtió en una marca registrada. Los viajes, los dólares, los cruces mediáticos. Todo suma. Y ella, lejos de conformarse, sigue subiendo. El pasaje de 10 mil dólares no es un lujo. Es una inversión. Y Furia invierte bien.