"En el barro" prepara su tercera temporada en una nueva cárcel del GBA y grabará en simultáneo con la cuarta parte

"En el barro" es una de las series del momento, y los fans siempre quieren ver más. La ficción de Underground, que se puede ver en Netflix, ahora prepara su tercera temporada, con regresos como los de María Becerra, que apareció en la primera parte, y Gerardo Romano, que causa mucha incertidumbre pues su personaje fue asesinado en el pasado. En tanto, trascendieron datos importantes de la nueva temporada, y sobre la cuarta, porque la producción no pierde tiempo.

Según La Pavada de Diario Crónica, están avanzando en la construcción de la nueva cárcel "La Quebrada" en zona oeste del GBA para "En el barro" 3 y 4. La idea es grabar las dos temporadas juntas. Van con María Becerra, Juana Molina, Valentina Zenere, continuidad de Ana Garibaldi, Lorena Vega, Erika Sautu Riestra, Caro Ramírez, y los castings de actrices para sumar sangre nueva. La producción no para.

María Becerra, una de las artistas más importantes del país, debutó como actriz en "En el barro" y fue la revelación. Tras el final de la segunda parte, que tuvo a la China Suárez en un papel jugado, "La Nena de Argentina" vuelve a meterse en la piel de Cleo, ese personaje que la consagró como actriz. También regresan Juana Molina y Valentina Zenere. El casting para nuevas actrices ya empezó. En paralelo, se rumorea que María volverá a componer la cortina oficial, como hizo con "7 vidas" en la temporada anterior.

Tal como adelantó La Pavada, Gerardo Romano también confirmó su participación en la tercera temporada. "Voy a hacer ‘En el barro', la nueva temporada", aseguró en "Sería increíble" (Olga). Ante la sorpresa de Nati Jota, el actor admitió: "A mí también me da intriga porque en la temporada anterior me mataron".

Sobre si es un flashback o un resucitado, dijo: "No, no es para atrás". Tampoco sabe el giro. "Yo siempre estoy del lado de los hijos de put...", soltó con humor. La producción sigue en manos de Sebastián Ortega. Las directoras Paula Hernández y Pablo Fendrik repiten. El rodaje arranca en julio. El estreno en Netflix, a fin de año. A preparar el mate, que se viene.