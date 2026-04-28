Horóscopo: rituales para canalizar la energía de Tauro esta temporada
Con la llegada de la temporada taurina, se activa la estabilidad, el disfrute, la conexión con lo material y el bienestar personal. ¡Cómo aprovechar al máximo la fuerza de esta etapa astrológica en la nota!
Con la llegada de la temporada taurina, se activa una energía ligada a la estabilidad, el disfrute, la conexión con lo material y el bienestar personal. Tauro, signo de tierra regido por Venus, invita a bajar un cambio, ordenar prioridades y construir desde la calma. Este período es ideal para incorporar prácticas que ayuden a alinear cuerpo, mente y objetivos. Desde pequeños gestos cotidianos hasta ceremonias simbólicas, estos rituales pueden servir para aprovechar al máximo la fuerza de esta etapa astrológica.
Encender una vela verde para atraer abundancia
El verde representa prosperidad, crecimiento y conexión con la naturaleza, todos elementos asociados a Tauro. Encender una vela de este color mientras se visualizan metas concretas puede ayudar a enfocar la energía en proyectos personales y económicos.
Crear un espacio de confort en casa
Tauro valora profundamente la comodidad y el placer sensorial. Reorganizar un rincón del hogar, sumar aromas agradables o texturas suaves funciona como un ritual para cultivar bienestar y estabilidad emocional.
Escribir intenciones ligadas al disfrute
Esta temporada no solo habla de trabajo y seguridad, también del goce. Anotar deseos relacionados con el placer, la autoestima y la gratitud ayuda a conectar con el costado venusino del signo.
Ritual con elementos de la tierra
Plantas, piedras, semillas o incluso caminar descalzo sobre césped pueden convertirse en actos simbólicos para enraizarse. Tauro recuerda la importancia de volver a lo simple y fortalecer la conexión con el presente.
Aprovechar esta etapa implica abrazar la paciencia, el autocuidado y la construcción a largo plazo. La energía taurina no busca resultados inmediatos, sino procesos sólidos que den frutos reales.
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