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HORÓSCOPO

Horóscopo: rituales para canalizar la energía de Tauro esta temporada

Con la llegada de la temporada taurina, se activa la estabilidad, el disfrute, la conexión con lo material y el bienestar personal. ¡Cómo aprovechar al máximo la fuerza de esta etapa astrológica en la nota!

Con la llegada de la temporada taurina, se activa una energía ligada a la estabilidad, el disfrute, la conexión con lo material y el bienestar personal. Tauro, signo de tierra regido por Venus, invita a bajar un cambio, ordenar prioridades y construir desde la calma. Este período es ideal para incorporar prácticas que ayuden a alinear cuerpo, mente y objetivos. Desde pequeños gestos cotidianos hasta ceremonias simbólicas, estos rituales pueden servir para aprovechar al máximo la fuerza de esta etapa astrológica.

Horóscopo: rituales para canalizar la energía de Tauro esta temporada
Horóscopo: rituales para canalizar la energía de Tauro esta temporada

Encender una vela verde para atraer abundancia
El verde representa prosperidad, crecimiento y conexión con la naturaleza, todos elementos asociados a Tauro. Encender una vela de este color mientras se visualizan metas concretas puede ayudar a enfocar la energía en proyectos personales y económicos.

Crear un espacio de confort en casa
Tauro valora profundamente la comodidad y el placer sensorial. Reorganizar un rincón del hogar, sumar aromas agradables o texturas suaves funciona como un ritual para cultivar bienestar y estabilidad emocional.

Horóscopo:&nbsp;Ritual con elementos de la tierra
Horóscopo: Ritual con elementos de la tierra

Escribir intenciones ligadas al disfrute

Esta temporada no solo habla de trabajo y seguridad, también del goce. Anotar deseos relacionados con el placer, la autoestima y la gratitud ayuda a conectar con el costado venusino del signo.

Ritual con elementos de la tierra
Plantas, piedras, semillas o incluso caminar descalzo sobre césped pueden convertirse en actos simbólicos para enraizarse. Tauro recuerda la importancia de volver a lo simple y fortalecer la conexión con el presente.

Aprovechar esta etapa implica abrazar la paciencia, el autocuidado y la construcción a largo plazo. La energía taurina no busca resultados inmediatos, sino procesos sólidos que den frutos reales.

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