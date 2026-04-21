Horóscopo: los 4 signos que podrían cometer un error antes de que termine abril

El cierre del mes no siempre es prolijo. En los últimos días de abril, algunos signos pueden sentirse presionados a resolver rápido y eso los lleva a actuar sin pensar del todo. Ahí es donde aparecen los errores: decisiones impulsivas, malas interpretaciones o movimientos apurados. La clave no es hacer más, sino hacer mejor.

Aries

Puede actuar por impulso para "cerrar" algo rápido. Aries quiere resolver ya, pero esa urgencia puede jugarle en contra. Un paso mal dado puede complicar más de lo que ayuda. Frenar antes de decidir es fundamental.

Géminis

Recibe información confusa y puede sacar conclusiones apresuradas. Géminis necesita chequear antes de actuar. Un malentendido puede derivar en una decisión equivocada. Tomarse un momento para ordenar ideas evita errores.

Libra

Podría elegir algo solo para sacarse el tema de encima. Libra busca cerrar, pero sin estar del todo convencido. Esa decisión puede no ser la mejor a largo plazo. Esperar un poco más puede ser más inteligente.

Sagitario

Subestima las consecuencias de un movimiento. Sagitario confía en que "se va a acomodar", pero no siempre pasa. Un gasto, compromiso o decisión puede generar un desbalance. Medir antes de avanzar será clave.

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