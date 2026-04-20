Horóscopo: los 4 signos que deben tomar una decisión clave en los últimos días de abril
El cierre del mes trae definiciones que no se pueden seguir postergando. Leé la nota y descubrí si este momento te empuja a actuar.
Cuando el mes se termina, también se cierran procesos. En estos últimos días, algunos signos sienten que ya no pueden estirar más ciertas situaciones y necesitan decidir. Puede ser algo económico, vincular o laboral, pero lo importante es que define cómo finalizará abril y arranca el próximo período. No decidir también es una decisión, y acá es donde se marca la diferencia.
Aries
Siente la presión de resolver algo que viene evitando. Aries ya no puede seguir reaccionando en el momento y necesita elegir un camino. Esa decisión puede cambiar su panorama inmediato. Actuar con un poco más de estrategia será clave.
Virgo
Tiene todo analizado, pero le faltaba dar el paso. Virgo llega a estos días con claridad y entiende que es momento de ejecutar. Esa acción ordena una situación que venía generando ruido. Confiar en su criterio le da seguridad.
Libra
Se enfrenta a una elección que venía esquivando. Libra entiende que no puede seguir buscando equilibrio sin tomar partido. Esa definición le devuelve tranquilidad. Elegir lo alinea con lo que realmente quiere.
Capricornio
Cierra un tema que venía sosteniendo por responsabilidad. Capricornio decide soltar o redefinir una situación. Ese cierre le permite empezar el próximo mes con más control. A veces terminar algo también es avanzar.
