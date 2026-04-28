Paula Chaves y Zaira Nara se reconciliaron en secreto tras años de enemistad: "Nos abrazamos..."

Tras años distanciadas, Paula Chaves y Zaira Nara sorprendieron a todos al dar un paso clave hacia la reconciliación. Todo comenzó días atrás, cuando la conductora de Olga atravesó un duro momento por la muerte de su perrito Moro y la modelo tuvo un gesto que plantó la bandera blanca entre las examigas.

"Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso", había dicho Zaira, mostrando su empatía con Paula.

Finalmente, en los Premios Martín Fierro de la Moda, Zaira Nara dio la noticia menos esperada: "Hubo un acercamiento. La vida te cruza en momentos puntuales". "Es algo lindo para los dos, hay mucho cariño", reconoció la hermana de Wanda.

Paula Chaves y Zaira Nara dieron el primer paso hacia la reconciliación.

Por su lado, Paula Chaves también confirmó en ese mismo ciclo el reencuentro y cómo se originó: "Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio". "Nos encontramos de casualidad y estuvimos cara a cara", detalló la pareja de Pedro Alfonso.

Si bien evitó dar detalles sobre la charla o la recomposición de la amistad, Paula fue contundente sobre el vínculo que la une a la exmadrina de su hija: "Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema. Nos abrazamos, muy lindo", cerró