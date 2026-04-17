Paula Chaves confirmó que Olga suspendió a su producción por festejar a la nena que habló mal de Javier Milei: "Parece una marcha de La Cámpora..."

Paula Chaves viene de días complejos tanto en el plano laboral como personal. Mientras la conductora acompaña a su perro Moro, que está muy viejito y en las últimas horas de vida, fue noticia en los portales de espectáculo por una polémica al aire de Olga: una nena que dijo "Todos odiamos a Milei" y le sacó el micrófono para luego taparle la boca. Tras ello, la modelo -que está peleada con Ximena Capristo- confirmó que los dueños decidieron suspender a los jefes de producción y de técnica de "Tapados de laburo" por haberle festejado a la menor.

"Estoy muy angustiada porque se me juntó todo", comenzó diciéndole Paula a Yanina Latorre en un mensaje que la conductora leyó en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV).

El polémico episodio con Paula Chaves y una nena que habló mal de Javier Milei en Olga.

Si bien en un principio se rumoreó que Paula Chaves pidió un cambio de productores por haberla dejado expuesta, la pareja de Pedro Alfonso lo desmintió, aunque confirmó que hubo suspensión a modo de sanción: "Fue decisión de los dueños. Yo no lo pedí porque justamente no quería que se piense eso porque, además, más allá de que se equivocaron, los chicos son lo más y laburan bien".

Y profundizó: "Pero en Olga se están cansando de estas reacciones. Yo creo que solamente van a suspender jefes de producción y de técnica. Pero eso solamente lo escuché. Les pedí que por mí no lo hicieran, salvo que sea una decisión, y la respuesta fue: 'Nosotros somos los dueños y dejamos pasar varias cosas. La decisión es nuestra'".

Por otro lado, Yanina leyó los mensajes de una fuente de Olga. "Es verdad. Estamos un poco cansados porque a veces parece una marcha de La Cámpora del canal", reprodujo y resumió el contenido del chat: "Que ellos no son kirchenistas, que no les importa la ideología política. Lo que no quieren es que cada programa sea una marcha de La Cámpora. No es la primera vez que pasa, viene de otros programas".

"Demás está decir que nadie se imaginó que la chica iba a decir eso. Los conductores se rieron y cambiaron de tema, pero el problema fue que festejaron como un acto de la Cámpora, atrás de cámara, y lo poncharon", completó Yanina Latorre.