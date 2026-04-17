Paula Chaves cruzó a Yanina Latorre, quien la acusó de pedir cambio de productores en Olga: "Jamás..."

Paula Chaves quedó en el medio de la tormenta esta semana. Además de su distanciamiento de Ximena Capristo, vivió un momento incómodo en "Tapados de Laburo", el ciclo que conduce en Olga. Durante una entrevista a Topa, la conductora le dio el micrófono a una nena. Nadie esperaba lo que vino después: la pequeña soltó un mensaje de rechazo furioso contra el presidente Javier Milei, y Chaves le quitó el micrófono, aunque en el estudio se armó euforia y las redes explotaron. Pero el escándalo más grande todavía no había salido a la luz: Yanina Latorre hizo una fuerte acusación, pero la modelo salió a cortar todo al instante.

Yanina Latorre tocó el tema en "SQP" y reveló una interna que pocos conocían. Según contó, atrás de todo eso se escondía un lío de proporciones. "Paula ya no venía contenta con la producción", arrancó la panelista. Y después soltó la bomba: "Paula Chaves pidió cambio de producción. Me lo dijo gente con la que hablé de ahí adentro. Primero pidió suspensión y luego cambios, porque ella se sintió expuesta".

Yanina no se guardó nada. Critió el manejo de la situación con la nena: "Si no están capacitados para tener chicos en el estudio, no lo hagan". Y siguió: "En vez de parar lo que pasó, se pararon y aplaudieron todos. Topa no sabía a dónde meterse. Paula es una mina de las blancas, no le gusta el conflicto y quedó muy expuesta. Paula en ese momento le tapó la boca a la chiquita". Un diagnóstico duro que cayó como baldazo de agua fría en el mundo del streaming.

Pero la nota se puso más picante cuando Paula Chaves apareció en escena. Mientras Yanina hablaba al aire, la conductora de Olga le escribió por WhatsApp. "No es así, jamás pedí eso", le reclamó en vivo y en directo. Según supo este medio, Paula intentó comunicarse durante todo el día sin éxito, y terminó usando ese canal para desmentir la versión. Cara a cara, pero a través de una pantalla.

Este cruce expone algo que pasa seguido en la tele y las plataformas digitales: la versión de un lado choca con la del otro, y el público queda en el medio sin saber a quién creerle. Yanina asegura que su fuente es gente de adentro. Paula jura que es mentira.

Lo que sí quedó claro es que el episodio con la nena dejó heridas adentro del estudio. Más allá de quién tenga razón, el malestar de la conductora parece real. La pregunta que flota en el ambiente es si "Tapados de Laburo" podrá seguir igual después de este escándalo o si la producción tendrá que mover fichas para recuperar la confianza. Por ahora, el streaming sigue, pero con más de un ojo encima.