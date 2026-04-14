Paula Chaves le sacó el micrófono a una nena que habló mal de Javier Milei: las fuertes críticas en redes

Una de las características de las emisiones en vivo es lo imprevisible que pueden resultar, y los programas de streaming no están exentos. Este martes, el equipo de Olga fue sorprendido por una niña que lanzó un comentario en contra de Javier Milei. Al escucharla, Paula Chaves le quitó el micrófono y el gesto generó una fuerte repercusión en redes sociales.

El episodio ocurrió durante la emisión de "Tapados de laburo", en medio de un segmento distendido en el que chicos entrevistaban a Diego Topa. Todo transcurría con normalidad hasta que una de las nenas expresó: "Las chicas van a la marcha para usar su poder", lo que fue celebrado por el animador, quien respondió: "Me parece muy bien que usen su poder".

Sin embargo, segundos después llegó una frase que descolocó a todos: "Y también todos odiamos a Milei". La reacción en el estudio fue inmediata. Paula Chaves, que sostenía el micrófono, se lo retiró de forma abrupta y cubrió la boca de la menor, en una escena que no pasó desapercibida.

Mientras algunos integrantes del programa aplaudían lo ocurrido, el clima en el estudio se volvió confuso. La situación no tardó en viralizarse y generó reacciones divididas entre los usuarios, con fuertes cuestionamientos hacia la conductora.

Topa visitó "Tapados de laburo", el programa de streaming de Olga.

"¿Y la Chaves tapándole la boca a la nena? No soporto que no sea tan tibia como ella", "Que pel*** Paula Chaves sacándole el micrófono. Ellos dicen cada pel***", "Les duele más que los niños se expresen, que los daños que está generando las políticas del Presidente", fueron algunos de los comentarios que circularon en "X".

Por su parte, también hubo críticas hacia las personas que celebraron a la niña y al canal de streaming por exponer a menores en debates políticos. Ante la polémica, Topa tomó distancia de lo ocurrido y aclaró: "Nos sorprendió a todos. Los chicos NO tienen que hablar de Política. Está mal. Muy mal".

Paula Chaves le sacó el micrófono y le tapó la boca a una nena en Olga, y su actitud generó una ola de críticas.

De esta manera, el episodio volvió a poner en discusión los límites de lo que ocurre al aire en este tipo de formatos y el rol de los adultos frente a la participación de menores. Mientras el debate sigue abierto en redes, el momento quedó instalado como uno de los más comentados de la jornada.