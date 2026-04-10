Paula Chaves se enojó con su productor y protagonizó un tenso momento en Olga: "Explicalo, así nos reímos todos..."

Tras su alejamiento de Telefe, Paula Chaves incursionó en el streaming de la mano de Olga, el canal de Migue Granados, donde le va muy bien. En ese escenario, la modelo se viralizó en redes sociales tras enojarse con su productor y desatar un tenso momento al aire.

Todo comenzó cuando en "Tapados de laburo" hablaban de la mascota de Nanoide, quien se llama Olguita. "De hecho, tiene un apodo relindo, pero no lo vamos a decir", tiró la piedra y escondió la mano el productor, cuyo apodo es "Capi".

Ante el pedido de la mesa de que cuenten, ya que sacaron el tema en vivo, Melian lo deschavó, entre risas cómplices: "Es que hay un compañero en la casa que le dice Paula Chaves a la perrita".

Tenso momento entre Paula Chaves y su productor al aire de "Tapados de laburo" (Olga).

Sin embargo, a la conductora no le gustó nada el comentario y lo dejó en evidencia. "Pero, ¿la perrita qué tiene?", preguntó con expresión seria la mujer de Pedro Alfonso. "No, nada, a Nanoide le hace acordar a vos", respondieron. "¿Yo sería qué? ¿La representación de Olga? No entiendo", subió la apuesta Paula.

"Serías una perrita para ellos", metió púa Nacho Elizalde. A lo que Melian pidió: "Por favor, no entremos en esa". "Está bien, me gusta", afirmó Paula Chaves, quien le puso los puntos a su productor, que ya estaba nervioso con la secuencia: "Pero si lo traes a la mesa, explicalo, así nos reímos todos, porque si no, se ríen entre ustedes. Explican, pero no se termina de entender".