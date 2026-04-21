Murió Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso: la dolorosa despedida en redes

En las últimas horas, Paula Chaves y Pedro Alfonso anunciaron una triste noticia en sus redes sociales: murió su perro Moro, quien los acompañó por 15 años en la familia. Después de semanas complejas por el estado de salud del animal y de compartir cada momento con sus seguidores, el actor y la conductora de Olga lo despidieron con un desgarrador mensaje.

El bulldog francés llegó a sus vidas en 2010, cuando el productor se lo regaló a la modelo en los inicios de su relación en "Showmatch". Con el paso del tiempo, se transformó en un integrante más del hogar.

Desde hacía semanas, la familia atravesaba momentos delicados por la salud de Moro, producto de su edad. A pesar de que recientemente el animal había mostrado una leve mejoría, pasado el mediodía del martes 21 de abril, Paula y Pedro confirmaron la partida de su perro con un mensaje cargado de emoción.

El triste posteo de Pedro Alfonso. (Foto: Instagram/ @pedroalfonso).

"Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre", comenzó escribiendo Alfonso, junto a una serie de fotos y videos que muestran al animal junto a los distintos integrantes de la familia y a través de los años.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a Moro. (Foto: Instagram/ @pedroalfonso).

Y sumó, visiblemente conmovido: "Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste Unico Morito".

Los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a Moro. (Foto: Instagram/ @pedroalfonso).

Por su parte, Chaves también compartió un video íntimo junto a su mascota, en el que se la ve recostada en el suelo, abrazándolo y acariciándolo. "Lo crié en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron. Mucho tiempo no quiso más estar pegado. Y ahora todo volvió ahí, donde siempre estuvo. Te amo moro", expresó conmovida.

El desgarrador video de Paula Chaves junto a Moro. (Foto: Instagram/ @chavespauok).

La publicación generó una fuerte reacción en redes sociales. Sus seguidores no tardaron en enviar mensajes de apoyo, con palabras de aliento y cariño para acompañarlos en este momento de dolor.