Paula Chaves y Zaira Nara se reencontraron en un desfile y un gesto confirmó su feroz distanciamiento: el video

El vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara parece quebrado definitivamente y sin señales de reconciliación. Las versiones de distanciamiento empezaron a tomar fuerza cuando la hermana de Wanda Nara hizo blanqueó su relación con Facundo Pieres, quien había sido pareja de la conductora. Aunque la relación de la modelo y el polista ya terminó, las diferencias no se habrían resuelto y, en las últimas horas, protagonizaron un incómodo reencuentro en un desfile.

Las mediáticas coincidieron en un evento de moda el viernes por la noche, pero la frialdad fue evidente desde el arranque. Si bien compartieron el mismo espacio, testigos aseguran que evitaron cualquier tipo de contacto durante toda la velada, lo que llamó la atención de los presentes.

La distancia no solo se notó en los gestos, sino también en la ubicación de cada una. No compartieron asientos y, según trascendió, a Paula le modificaron la ubicación a último momento, en lo que muchos interpretaron como una maniobra para impedir un cruce directo.

El periodista Fede Flowers fue quien detalló la situación en redes sociales. "Zaira y Paula ni se miraron. Primero las sentaron enfrentadas, luego las pusieron en la misma fila con diferencias de dos personas. No se saludaron y se ignoraron completamente", escribió junto a imágenes del evento.

El tenso reencuentro de Zaira Nara y Paula Cheves. (Foto: Instagram/ @fedeflowersok).

Luego, sumó más información sobre el cierre de la noche. "Antes que termine el evento, Zaira se fue con séquito dejando el espacio vacío. No se pueden ni ver", agregó, dejando en claro el nivel de tensión que persiste entre ambas.

Así, el desfile se convirtió en un nuevo episodio de una relación que supo ser muy cercana y que hoy atraviesa su peor momento, sin señales de reconciliación en el corto plazo.