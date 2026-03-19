¿Pasa algo con Sabrina Rojas? La inesperada reacción de José Chatruc tras los rumores de romance

Una salida compartida entre Sabrina Rojas y José Chatruc encendió rápidamente versiones sobre un posible vínculo sentimental. La imagen, tomada durante una cena en un restaurante de San Isidro, se viralizó en cuestión de horas y generó todo tipo de especulaciones.

Según se conoció, ambos mantienen un vínculo cercano dentro de un grupo de amigos con el que suelen compartir actividades y encuentros sociales, lo que explicaría la buena relación entre ellos.

En el programa "Intrusos" (América), Paula Varela aportó detalles sobre la relación entre ambos y dejó entrever que podría haber algo más que amistad.

"Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Pepe Chatruc", aseguró la panelista.

Además, mencionó otros encuentros que habrían compartido, incluso en eventos fuera del ámbito habitual, y planteó la posibilidad de un vínculo sin compromiso formal. "Está disponible", remarcó en relación a la situación actual de la conductora.

El audio de Chatruc que sorprendió a todos

El tema llegó al programa "Arriba América", donde el periodista Daniel Fava logró comunicarse con el exfutbolista. Sin embargo, lejos de confirmar o desmentir, eligió responder con ironía.

"Fava y Favale. Mama, qué chicos traviesos...", lanzó entre risas, dejando en claro el tono distendido.

Luego, evitó profundizar en el tema: "No sé de qué me hablas. No sé qué puedo saber eu de esta situacao", dijo, haciendo referencia a una frase viral que sumó un toque de humor a su respuesta.



En el piso, la reacción fue inmediata. "Se hace el tonto", señalaron, remarcando que la respuesta dejó más dudas que certezas. "No lo niega", insistieron, destacando la ambigüedad del mensaje.

La palabra del exfutbolista tras la repercusión

Tiempo después, José Chatruc volvió a referirse al tema en declaraciones públicas y buscó llevar calma. "Sabri es una amiga, y me había avisado que me iban a inventar un escándalo si íbamos a comer", explicó.

También habló de su presente personal: "Estoy soltero", aseguró, al tiempo que remarcó su enfoque en el trabajo y la familia.

Sobre ella, no escatimó elogios: "Es hermosa", dijo, y aclaró que comparten salidas dentro de un grupo amplio de amigos. "Tenemos una cancha de pádel, hicimos un evento y vinieron todos. Ella no juega al pádel, pero viene a las comidas", detalló.

Sin embargo, fiel a su estilo, cerró con una frase que volvió a sembrar intriga:

"Ya se van a dar cuenta".

Aunque el propio protagonista intentó bajar el tono, lo cierto es que la historia sigue generando especulación. Entre respuestas ambiguas, elogios y complicidad, el vínculo entre Sabrina Rojas y José Chatruc quedó en el centro de la escena.

Por ahora, no hay confirmaciones, pero tampoco un cierre definitivo. Y en ese terreno, donde las palabras dicen tanto como lo que se evita decir, el interés del público no deja de crecer.