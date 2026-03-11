El audio secreto que dinamitó la relación entre Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves: "Lo hizo público..."

El turbulento distanciamiento entre Zaira Nara, Eugenia "la China" Suárez y Paula Chaves sumó un capítulo revelador que promete sacudir nuevamente el mundo del espectáculo. Lo que durante años se mantuvo bajo un manto de versiones cruzadas, ahora salió a la luz con una teoría que explica el quiebre definitivo del grupo de amigas más famoso de la agencia Multitalent. La filtración de un material privado habría sido el detonante de una pelea que, hasta el día de hoy, parece no tener vuelta atrás.

Todo comenzó durante el escándalo que involucró a la China Suárez con Mauro Icardi en 2021. En aquel momento, la lealtad del grupo de modelos se puso a prueba y el clima de desconfianza terminó por dinamitar el vínculo que las unía. A pesar de que muchos adjudicaron el enojo de Chaves con Zaira a cuestiones sentimentales posteriores, esta nueva información sitúa el origen del conflicto en una maniobra de comunicación que involucró a Wanda Nara.

Zaira Nara vs. Paula Chaves: se destapó la verdad entre la pelea de modelos.

La periodista Angie Balbiani reveló en el programa "Puro show" (El Trece) la secuencia exacta que precipitó el final de la relación: "Hay una versión que dice que Paula le había enviado un audio a Zaira de la China". Según esta teoría, el manejo de ese mensaje privado fue lo que rompió los códigos de confianza básicos entre las integrantes del círculo íntimo, dejando a la actriz en una posición de total vulnerabilidad frente al resto del grupo.

La panelista continuó con el relato y explicó cómo el material terminó llegando a oídos de la persona menos indicada para el entorno de la China Suárez: "Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público". Esta acción no solo habría provocado la furia de la ex de Benjamín Vicuña, sino que también habría generado un quiebre irremediable entre Zaira Nara y Paula Chaves, quienes no pudieron recomponer el vínculo tras la exposición masiva del audio.

Esta nueva versión explicaría finalmente por qué el distanciamiento fue tan tajante y por qué ninguna de las protagonistas logró sanar las heridas con el paso del tiempo. Mientras los rumores siguen alimentando que el motivo habia sido Facundo Pieres, hace tiempo Paula trata de desmentir esa teoría sin develar la verdadera razón. Lo cierto es que la amistad que parecía inquebrantable se terminó convirtiendo en una guerra de bandos. El silencio de las modelos ante esta filtración solo aumenta la expectativa por saber si alguna de ellas saldrá a confirmar o negar lo sucedido.