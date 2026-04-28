¿Blanco o negro? Liliana Caruso y Rosanna González definen el duelo de estilos de la temporada en Crónica TV

Las conductoras de Crónica TV marcan la agenda de la moda con apuestas contrapuestas que fusionan la sofisticación sastrera y la frescura de los apliques brillantes. Los looks de Rosanna González y Liliana Caruso se consolidan como referentes de tendencias para quienes buscan proyectar una imagen profesional y moderna en este 2026.

Liliana Caruso: el poder de la camisa negra por Citrino

Para liderar la jornada informativa, Liliana Caruso apostó por la fuerza y la sofisticación del "total black" con un giro moderno. Con el asesoramiento integral de Look y Arte Estilismo, la conductora vistió una impecable camisa negra de la firma Citrino, que destaca por su textura satinada y un sutil aplique de microcristales en el cuello, aportando la luminosidad justa para el estudio.





Rosanna González: frescura y brillo en blanco con Innocenti Arg

Por otro lado, Rosanna González eligió la pureza del blanco como protagonista absoluta, demostrando que los tonos claros son ideales para iluminar la pantalla. Vistió una camisa sastrera de corte impecable de la marca Innocenti Arg, customizada con una delicada lluvia de apliques brillantes en la parte frontal que aporta dinamismo y frescura a su propuesta.

Tanto Liliana Caruso como Rosanna González confirman que, ya sea a través de la sobriedad del estilo sastrero negro o la luminosidad del blanco con detalles, el vestuario es una herramienta fundamental de comunicación no verbal.