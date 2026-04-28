La ex de Eduardo Carrera y su hija relataron el calvario que vivieron junto a él: "La violencia comenzó en la casa de "Gran Hermano..."

A más de veinte años de su paso por "Gran Hermano 2003", Romina Orthusteguy, expareja de Eduardo Carrera -actual participante de la edición Generación Dorada-, decidió hablar por primera vez en profundidad sobre la relación que comenzó dentro de la casa más famosa del país y que, según su testimonio, derivó en reiteradas situaciones de violencia de género. También concedió su palabra la hija que tienen en común y cuya edad es de 22 años.

"Lo que cuenta Romina es que la violencia comenzó dentro de la casa", explicó Ángel de Brito en su ciclo"LAM" (América TV), al señalar que muchos de esos momentos, en el contexto de la época, no eran interpretados con la misma conciencia social que hoy existe sobre la violencia de género. "Se dejaron pasar un montón de situaciones violentas", agregó el conductor.

La entrevista completa se verá por primera vez en "Después de todo" (Bondi Live), el nuevo ciclo de entrevistas que conducirá Matías Bagnato, otro de los exparticipantes de aquella edición.

Romina Orthusteguy y su hija con Eduardo Carrera rompieron el silencio.

En el adelanto que se difundió, Romina Orthusteguy describe uno de los episodios ocurridos durante el reality. Mientras se maquillaba en el baño, Eduardo Carrera comenzó a insultarla desde el balcón. "Empezó a gritar ‘puta' y todo eso", recordó.

Pero el testimonio no se limita a lo ocurrido dentro de la casa; también profundiza especialmente en lo que sucedió después, cuando ambos comenzaron a convivir. Allí, el relato se vuelve aún más duro. En otro fragmento, Orthusteguy rememora el momento en que le comunicó a Carrera que estaba embarazada: "Me miró fijo y me dijo: ‘Esto me caga la carrera'".

La decisión de hablar públicamente se debe, según se explicó en "LAM", a que tanto Romina como su hija se vieron movilizadas por la reaparición mediática de Carrera y, en particular, por su actitud dentro de "Gran Hermano Generación Dorada". "La hija sintió que la estaban humillando", indicaron, en referencia a que el participante no la menciona, ya que habría hecho referencia únicamente a otro hijo.

"No es que lo extrañen", aclararon en el programa, sino que el dolor surge de esa negación pública que, de acuerdo con lo que expresaron, impacta directamente en la identidad de la hija.















