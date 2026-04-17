Furia y Coti Romero se destrozan en "La cárcel de los gemelos": pelean como boxeadoras a pesar de ser compañeras de equipo...

Con su ingreso a "La cárcel de los gemelos 2", Coty Romero y Juliana "Furia" Scaglione, volvieron a quedar en el centro de la escena mediática. Ambas ya protagonizaron varios escándalos dentro y fuera del reality. Las ex "Gran Hermano" expresaron su respaldo a Javier Milei y desataron una ola de repercusiones. Y ahora se supo que Furia y Coty pelean a pesar de estar en el mismo equipo. La convivencia se volvió insostenible.

Según La Pavada de Diario Crónica, el formato de "La cárcel de los gemelos", creado por Carlos y Daniel Ramos en YouTube, la está rompiendo en una locación cercana a Getafe, Madrid. Dicho esto, los dúos argentinos Furia Scaglione, Coty Romero y Maxi, más los marroquíes, dominicanos y la Falete (sevillana), conviven sin filtros. Van 24 horas en directo, con pocas cámaras, y el resultado es un verdadero escándalo entre todos. Coty y Furia hacen dúo, pero pelean cual boxeo profesional a los gritos. No hay tregua.

Este reality español se volvió un fenómeno viral justamente por no tener censura ni reglas. Lejos de la tele tradicional, la propuesta lleva la convivencia a un extremo donde el caos y los insultos son el motor de la audiencia. Los hermanos Ramos ya habían intentado algo similar antes, pero aquel primer encierro duró solo nueve horas antes de que la policía española tuviera que irrumpir en pleno directo. Ahora, con temática de cárcel real, los participantes duermen en celdas y enfrentan castigos brutales.

La correntina y Furia ya compartieron historial de peleas televisivas, y este ambiente sin contención psicológica garantiza que la tensión escale a niveles históricos. Mientras los participantes intentan no volverse locos por la presión de las celdas y los choques de egos, los creadores facturan con un show que reescribió las reglas del entretenimiento extremo. En España, este formato dejó obsoleto a "Gran Hermano". Acá, los argentinos miran con una mezcla de fascinación y espanto. La pelea entre Coty y Furia recién empieza.