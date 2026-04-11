Furia Scaglione y Coty Romero se suman a un conocido reality internacional hay expectativa: los detalles

Sin dudas, Juliana Scaglione y Coty Romero fueron dos de las figuras más destacadas de "Gran Hermano Argentina" en sus respectivas ediciones. El impacto que lograron fue tal que ahora se sumarán a un reconocido reality internacional.

Las ex "hermanitas" fueron elegidas para integrar "La Cárcel de los Gemelos", un formato español creado por los influencers Ramos que reunirá a figuras de la televisión y redes sociales de distintos países. La propuesta apuesta a una convivencia extrema, con una lógica de encierro y supervivencia, pero con condiciones más exigentes y un ritmo intenso.

Según se supo, los participantes vivirán en duplas dentro de celdas monitoreadas las 24 horas, compartirán sectores comunes como patios y atravesarán momentos de aislamiento. A eso se suman instancias de nominación, eliminaciones y pruebas que marcarán el desarrollo del juego.

El premio para la dupla ganadora será de 250 mil euros, un monto que eleva el atractivo del ciclo, que podrá verse por YouTube y Kick desde el domingo 12 de abril.

Furia Scaglione y Coty Romero se suman a "La Cárcel de los Gemelos". (Foto: Instagram/ @lacarceldelosgemelosoficial).

Por ahora, no está confirmado si Furia y Coty compartirán celda. Aunque, el antecedente de las ex "GH" alimenta la expectativa: cuando la correntina entró a la casa en la edición de Juliana con el Golden Ticket, se declararon rivales y los cruces no tardaron en explotar.

Con ese historial, el eventual reencuentro en este nuevo contexto genera intriga. La duda es si podrán sostener la convivencia o si volverán los choques que las pusieron en el centro de la escena dentro del reality de Telefe.