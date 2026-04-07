Nacho Castañares rompió el silencio tras su salida del stream de Telefe y apuntó contra Grego Rossello: "Me molestó..."

Con el inicio de marzo, los medios renovaron sus grillas y hubo cambios que no pasaron desapercibidos. Así como Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci quedaron afuera de Pop Radio, Nacho Castañares también fue desvinculado del stream de Telefe. En medio de distintas versiones, el ex "Gran Hermano" decidió romper el silencio, dio su versión de los hechos y apuntó directamente contra Grego Rossello.

La polémica se había instalado días atrás en "LAM" (América TV), donde se reveló que la salida del ex de Coti Romero formaba parte de una reestructuración interna, de la que había formado parte Rossello. Allí, Pilar Smith aseguró: "Pasó la escoba, que no solamente llegó al streming como figura sino también está comandando la parte de programación". Ese dato encendió la discusión y puso el foco en las decisiones detrás del ciclo.

Este martes, en diálogo con "Intrusos" (América TV), Castañares contó que nunca recibió una notificación formal, sino que se enteró por redes sociales sobre su salida. "Cuando vuelvo me entero que el año no era como lo había planificado. Yo primero pido permiso para hacer la temporada (teatral) para ver si estaba todo Ok y la última charla que tuve presencial en Telefe fue quedate tranquilo que vos tu lugar lo tenés asegurado", explicó. Y sumó: "Y me termino enterando a finales de febrero, encima por Twitter, que eso fue más que nada lo que me molestó".

Incómodo por la situación, detalló que intentó buscar respuestas puertas adentro. "Me entero la programación por una grilla y pido hablar con mi jefa, que me dice que esto no era algo definitivo y que se podía ir hablando", relató. La falta de claridad en la comunicación fue uno de los puntos que más le pesó en todo el proceso.

Nacho Castañares en el stream de Telefe. (Foto: Instagram/ @nachoo_cp).

Además, reveló que decidió comunicarse directamente con Rossello tras conocer su rol en las decisiones. "Lo llamé porque sabía que estaba metido ahí en la toma de decisiones y me parecía que tenía que hablar con él. Me pidió disculpas por el manejo y que a él le constaba que la decisión había sido tomada con antelación y no entendía por qué me la habían comunicado tan a contratiempo", contó.

Por último, expuso una actitud que lo sorprendió tras ese contacto. "Fue raro porque no éramos amigos pero nos llevábamos bien. Después me dejó de seguir en Instagram y en Twitter y yo lo dejé de seguir también por una cuestión de dejar de seguir ambos", lanzó.

Y cerró con una reflexión contundente: "Me molestaron las formas porque yo no me manejé así en estos tres años y realmente porque pensé que tenía un papel más importante del que evidentemente ellos creían".