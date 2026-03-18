Echaron a la Negra Vernaci y Lizy Tagliani de la radio y estalló la polémica: "No entienden por qué"

Ya comenzado el año en los medios de comunicación, continúan los cambios de programación y estructurales. Es por ello, que, aunque duela, hay entradas y salidas inesperadas de ciclos que terminan, propuestas nuevas que arrancan, y despidos de figuras. Es el caso de Pop Radio, que, según se supo, despidió a dos de sus grandes figuras: La Negra Vernaci y Lizy Tagliani. Aunque no les faltará trabajo, ya que Lizy protagonizará "Annie" y La Negra está a cargo de la mañana de Olga, la noticia genera gran polémica en el ambiente y entre los oyentes que las seguían a diario.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en la redacción de la Pop. Según contó Ángel de Brito en su programa de Bondi y luego ampliaron en "Intrusos", la decisión ya está tomada y comunicada a las involucradas. Lo llamativo del caso es que ambas se enteraron en las últimas horas y, al menos en el caso de Lizy, la sorpresa fue total.

"Levantan su programa, no es una decisión de Lizy, está muy sorprendida ella porque disfruta mucho. No entiende muy por qué, fue por algo estructural", detalló Paula Varela en América, dejando claro que la conductora tenía contrato por cinco años y no esperaba este final abrupto.

En el caso de la Negra Vernaci, la cosa fue todavía más fría. Fuentes cercanas a la emisora confirmaron que la conductora tuvo una reunión con las autoridades y ahí mismo le comunicaron que su ciclo llegaba al final. "Se decidió que termine el programa de la Negra Vernaci en La Pop, ya se lo comunicaron a ella. Hoy tuvo una reunión y se le anunció el levantamiento de su programa", explicó De Brito en su ciclo de streaming, y agregó un dato que no deja lugar a dudas: "Para La Negra ya está, se fue del estudio y no vuelve más". Así de tajante fue la salida de una de las voces más emblemáticas de la FM.

¿Qué pasó adentro de la radio para que tomen semejante decisión? Todo apunta a una cuestión de números y de cambio de perfil. Según trascendió, la Pop Radio viene ajustando sus mediciones y este año empezaron a manejar otros parámetros. Mantener a dos figuras de primer nivel como Vernaci y Tagliani, con los contratos que tienen, se volvió complicado para la nueva estructura que planea la emisora. "En un recorte de radio, se comienza por las figuras que más cobran", sentenció De Brito, simplificando lo que muchos sospechaban: una cuestión de costos.

El futuro laboral de Lizy también genera ruido, porque su salida de la Pop se suma a las versiones que la dan afuera de La Peña de Morfi. Según se dijo, el 27 de marzo haría su último programa en Telefe, aunque en su entorno aclaran que no es un despido sino una estrategia de su representante, Gustavo Yankelevich, para que se aboque de lleno a la obra "Annie", que ya tiene fecha de estreno. Lo concreto es que, por ahora, la conductora se queda sin micrófono en la radio y con un futuro incierto en la tele.

En cuanto a la Negra, su situación es distinta porque ya tiene un nuevo hogar. Desde esta semana, está al frente de la mañana de Olga con un programa diario. De hecho, en la Pop había regresado hace poco con "La Negra Pop" en el horario de 9 a 13, acompañada por Humberto Tortonese y un equipo de lujo. Pero esa etapa ya quedó atrás. Ahora, con la confirmación de que no vuelve más a la emisora, los oyentes se preguntan si habrá un reencuentro anticipado con su nueva audiencia de Olga o si tomará algún descanso antes de arrancar.

Mientras tanto, en la Pop ya están rearmando la grilla y buscando reemplazos. Lo que quedó claro es que, en la guerra por el rating y la audiencia, nadie tiene el puesto asegurado. Ni siquiera las figuras que construyeron la identidad de una radio durante años. Y aunque Lizy y La Negra tengan otros proyectos millonarios encima, la forma en que se dio la despedida dejó un sabor amargo en el ambiente.