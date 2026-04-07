"La Peña de Morfi" confirmó sus primeros invitados y el regreso de Carina Zampini ya genera revolución: "Van con todo"

"La Peña de Morfi" regresa a la pantalla de Telefe este domingo y el debut colma las expectativas. Tras la danza de nombres de famosas que podrían ocupar el lugar que dejó vacante Lizy Tagliani, se confirmó que Carina Zampini regresará a la conducción del ciclo dominical, y trascendieron los detalles de su regreso. En las últimas horas, se revelaron los primeros invitados del ciclo.

Según La Pavada de Diario Crónica, tal lo adelantado, "La Peña de Morfi" sale el domingo próximo a las 13 con Carina Zampini y Diego Leuco en la conducción. Además de Felicitas Pizarro, Santiago Giorgini, Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola, estará el Turco Husaín. Al cumplirse 10 años, van con todo en esta nueva temporada. Ensayan el viernes y el domingo en vivo, compiten con "Almorzando con Juana Viale". Entre los invitados especiales, el Chaqueño Palavecino, Ángela Leiva y Valeria Lynch. Tres voces de lujo para una fiesta que promete baile, empanadas y mucha tele dominguera.

Pero no todo es alegría detrás de escena. Porque el desembarco de Zampini generó ruido en la productora Corner. Según contaron, varios trabajadores mostraron su malestar. El conflicto de fondo tiene que ver con la relación tensa que la actriz tuvo con Gerardo Rozín, el creador del formato. Zampini se alejó del programa en 2016 después de un año al frente, y para muchos, traerla ahora es una falta de respeto a la memoria del ciclo. "Había otras opciones", insisten en el pasillo.

A pesar de las críticas, el reloj corre y el domingo 12 de abril ya está marcado en el calendario. "La Peña de Morfi" volverá con su conducción principal y con la presión de competir mano a mano con "Almorzando con JV". Entre la nostalgia de los 10 años, la polémica interna y un plantel de lujo, el regreso promete ser uno de los temas de la semana. ¿Acompañará el público o pesará más el malestar de los que laburan adentro? Eso lo sabremos el domingo, cuando salga el sol y se prenda el horno.