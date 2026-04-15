Coty Romero y Furia Scaglione apoyaron a Javier Milei y estalló una fuerte polémica en redes: "Ojalá lo voten de nuevo..."

Con su ingreso a "La cárcel de los gemelos 2", Coty Romero y Juliana "Furia" Scaglione volvieron a quedar en el centro de la escena mediática. Ambas ya protagonizaron varios escándalos dentro y fuera del reality. En las últimas horas, desde España, las ex "Gran Hermano" expresaron su respaldo a Javier Milei y desataron una ola de repercusiones.

Desde el arranque del ciclo internacional, se viralizaron distintos fragmentos de las mediáticas. En uno de los videos difundidos por la cuenta "Mundo Famosos" en Instagram, se las escucha hablar de política con total sinceridad. "No sé un car*** , pero banco el Gobierno de hoy en día. No sé un car*** pero sé que bajó la inflación", expresó la correntina en relación a la actual gestión.

Luego, a pesar de que no estaba en cámara, Furia sumó su postura con un comentario directo: "Ojalá lo voten de nuevo para que no vuelva lo otro que generaba pobreza, pero mal". En ese mismo intercambio, también compartió una vivencia personal sobre su situación antes de ingresar al reality que conduce Santiago del Moro. "Cuando entré a Gran Hermano fue porque estaba comiendo arroz y lentejas, no te miento. Tenía tres trabajos y no me alcanzaba".

Las declaraciones no tardaron en circular y generaron un fuerte impacto. En redes sociales aparecieron mensajes muy duros contra ambas figuras, cuestionando sus dichos y su presente en el exterior.

Coty Romero y Furia apoyaron a Javier Milei. (Foto: Instagram/ @MundoFamososok).

"Se tuvieron que ir a otro país a ganar euros para decir que el país está bien... como que sus acciones no coinciden con sus palabras", "Si, se nota que no saben un car***", "Verguenza ajena...que se queden encerradas allá", "Es fácil hablar cuando lo único que hacen es vivir de los realities. Pero el ciudadano argentino que se levanta a las 5 de la mañana es el que realmente sabe lo que afecta y lo que no", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no todas fueron críticas. También hubo quienes salieron a respaldarlas con mensajes a favor. "Que no vuelvan", "Excelente. Mejor que con Alberto estamos", escribieron otros usuarios, dejando en claro que el debate sigue abierto.

Con este panorama, todo indica que su paso por el reality internacional seguirá generando repercusiones. Entre declaraciones picantes y posturas que dividen, se espera que ambas continúen protagonizando nuevos conflictos dentro y fuera de la pantalla.