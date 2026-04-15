El feroz cruce de Furia y La Tora por supuestos privilegios en Telefe: "Que controle su ganado..."

Además de los escándalos que se viven en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", los ex "hermanitos" de otras ediciones también dan de qué hablar. En las últimas horas, Juliana "Furia" Scaglione lanzó duras acusaciones contra Lucila "La Tora" Villar respecto a su trabajo en Telefe. Lejos de quedarse callada, la exnovia de Nacho Castañares salió al cruce y respondió con dureza.

El conflicto empezó cuando, en medio de su estadía en "La cárcel de los gemelos 2", Furia le dejó en claro a Coty Romero que le resulta llamativa la presencia constante de La Tora en eventos relevantes, desde coberturas deportivas hasta alfombras rojas.

Pero la polémica escaló aún más cuando la personal trainer insinuó la existencia de supuestos "favores" que recibiría de figuras importantes del medio como explicación de su exposición laboral. "Se gar*** productores como La Tora", disparó.

Aunque evitó dar nombres, en redes sociales comenzaron a circular versiones, capturas y comentarios que alimentaron el escándalo. En ese contexto, volvieron a tomar fuerza viejos rumores que vinculaban a Villar con Santiago del Moro. Si bien ambos habían desmentido cualquier vínculo más allá de lo profesional, el tema reapareció con intensidad en medio del nuevo cruce.

El fuerte tuit de La Tora contra Furia. (Foto: X/ @toritavillar).

Ante la repercusión por los dichos de Furia, La Tora no se quedó en silencio y lanzó una respuesta picante desde sus redes: "Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca". La frase no pasó desapercibida y fue interpretada como una indirecta, aunque muy directa.

El intercambio sumó otro condimento cuando usuarios recordaron que en el reality español Scaglione confirmó su separación de Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas. Por eso, muchos interpretaron que el mensaje de Villar podría estar vinculado al deportista.

Así, con acusaciones cruzadas y tensión en aumento, el conflicto promete seguir dando que hablar dentro de "La cárcel de los gemelos" y en redes sociales.