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FARÁNDULA

Brian Sarmiento mostró sus partes íntimas en "Gran Hermano" y causó una ola de críticas en las redes: "Es una vergüenza..."

El exfutbolista protagonizó una escena dentro de la casa que generó incomodidad entre sus compañeros y un fuerte rechazo del público. Enterate más, en la nota.

Sin dudas, uno de los participantes más polémicos de "Gran Hermano: Generación Dorada" es Brian Sarmiento. No solo por los cruces que protagonizó con Andrea del Boca, sino también por distintas actitudes que generaron rechazo. A pocos días de ser cuestionado por intentar besar a una compañera sin su consentimiento, ahora volvió a quedar en el centro de la escena tras mostrarle sus partes íntimas al resto de los concursantes.

Horas después de haber sido salvado de la eliminación, el exfutbolista fue captado en una secuencia que no pasó desapercibida: se bajó los pantalones y, con la parte trasera al descubierto, corrió de manera llamativa por el jardín de la casa.

Aunque desde la producción cambiaron rápidamente de cámara y enfocaron otros sectores, el material no tardó en viralizarse. La situación generó incomodidad entre varios participantes y también reacciones divididas en redes, donde algunos lo cuestionaron y otros optaron por tomárselo con humor.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en expresar su malestar con comentarios muy duros hacia el participante. "Decadencia total", "Ah el canal de la familia. Qué asco", fueron algunos de los mensajes en "X" (ex Twitter). Mientras que otros internautas opinaron sobre su continuidad en el juego: "Como lo quieren adentro lo van a mandar a placa como mucho pero como ellos ponen y sacan el lunes lo salvan. Es una vergüenza. Al tiempo dejé de verlo".

Brian Sarmiento mostró sus partes íntimas en la casa. (Foto: Captura Telefe).
Brian Sarmiento mostró sus partes íntimas en la casa. (Foto: Captura Telefe).

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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