Brian Sarmiento intentó besar a una participante de "Gran Hermano" sin su consentimiento: el polémico video

Brian Sarmiento se hizo viral en redes sociales por un momento que protagonizó en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) con una de sus compañeras. Resulta que el exfutbolista intentó darle un beso a una participante sin preguntarle primero si podía hacerlo.

Se trata de Solange Abraham, quien, cuando Brian atinó a besarla, puso el brazo por delante y corrió la cara hacia atrás. "Te agradezco", soltó la "hermanita", que hará el intercambio con "La Casa de los Famosos".

Sol alejó a Brian tras intentar besarla en "Gran Hermano Generación Dorada".

El momento se produjo luego de que Sarmiento le diera un pico a Danelik Galazan y Jennifer "Pincoya" Torres. Tras esquivarlo, Sol miró a Emanuel di Gioia con gesto de desprobación.

Brian, Danelik, Pincoya y Sol se encontraban haciendo una prueba, que consistía en estar atados por 24 horas, para obtener una cena como recompensa.

Cabe recordar que los participantes de "Gran Hermano" se quedaron sin compra semanal tras ser nuevamente sancionados por escuchar y hablar sobre los gritos del exterior.