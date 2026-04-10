Anna, la hija de Andrea del Boca, entró a la casa de "Gran Hermano" y atendió a los enemigos de su mamá: "Sigan ladrando los perritos falderos..."

El paso de Andrea del Boca por "Gran Hermano Generación Dorada" terminó de manera inesperada y dejó secuelas que hoy van más allá de lo físico. Luego del accidente que obligó a su salida del reality de Telefe, comenzaron a surgir versiones sobre cómo atraviesa estos días, en un contexto marcado por la sensibilidad y el impacto emocional. Tras el shock, se rumoreó que su hija Anna del Boca entraría como reemplazo de Andrea, y finalmente en la noche del miércoles estuvo en la casa, pero no como participante, sino como protagonista del primer "Congelados" de la temporada.

La salida de la actriz fue un baldazo de agua fría para todos. Todo arrancó con una caída fuerte adentro de la casa, un golpe de frente contra el piso que dejó sangre en los labios y un llanto que atravesó la pantalla. Los compañeros se asustaron, vino la asistencia médica y después vino la noticia que nadie quería escuchar: Andrea no volvía más. Ese vacío se sintió en cada rincón, y la producción sabía que tenía que hacer algo especial para cerrar esa herida.

Fue el propio Santiago del Moro el que confirmó la decisión en vivo, llevando tranquilidad sobre la salud de Andrea pero dejando claro que la competencia seguía sin ella. Entonces, la producción armó una jugada que rompió el clima de luto: la entrada de Anna para buscar las pertenencias de su mamá. Nadie esperaba que esa visita fuera a sacudir tanto el piso de la casa.

Con la dinámica del "congelados", todos los participantes quedaron quietos como estatuas. En medio de ese silencio que pesaba toneladas, se abrió la puerta y apareció Anna. "Permiso... ¡no lo puedo creer, estoy en Gran Hermano!", largó con los ojos bien abiertos, como si estuviera caminando en un sueño. La mezcla de emoción y nervios se le notaba en la cara.

Mientras recorría los ambientes, soltó frases que hicieron reír a más de uno, aunque nadie podía moverse. "Qué energía... qué energía pesada acá", tiró divertida pasando cerca de Solange Abraham. También se acercó a Manu, el que más contuvo a su mamá después del golpe, y le dijo bajito: "Sabé que en mí tenés una aliada siempre". Hasta bromeó con la producción: "¿Me quedo yo acá o qué onda?".

Pero lo más fuerte llegó al final. Con la valija de Andrea en la mano y una almohada con la cara de su mamá bajo el brazo, Anna miró a cámara y soltó: "Mamá, te amo". Después pidió una estrella en el piso donde ella se cayó. Y ahí vino la frase que encendió todo: "Y a los perritos falderos, que ladren, que ladren y sigan ladrando. Que el que se porta mal no le dan el premio ni el cariño de la gente". Un misil sin vueltas.

Antes de irse, le dedicó un último grito a quien fue la gran aliada de Andrea adentro: "¡Dale, Yipio, a la final!". La casa quedó vibrando. Anna no vino a competir, vino a poner los puntos sobre las íes y a dejar en claro de qué lado está el cariño verdadero. Los jugadores, congelados pero con la cabeza hecha un lío, se quedaron con la sensación de que ese ratito fue más intenso que muchas galas.