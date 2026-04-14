Grecia Colmenares ingresó a "Gran Hermano" y causó polémica con su higiene capilar: "Un horror..."

Grecia Colmenares ingresó a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" en reemplazo de Andrea del Boca y ya causó su primera polémica. En su primera mañana en el reality de Telefe, la estrella de las telenovelas se lavó el cabello en la bacha que está junto al baño.

Al aire de "A la Barbarossa" reaccionaron a la secuencia protagonizada por Grecia en sus primeras horas en "GH". "Es un horror", calificó sin filtro la conductora. "Es un asco", adhirieron sus panelistas.

Pía Show y Analía Franchin cuestionaron la actitud de la actriz venezolana, dado que permaneció aislada en un hotel previo al ingreso al reality, donde pudo haberse dado una última ducha lejos de las cámaras.

En el programa también manifestaron su preocupación por la higiene de la bacha, ya que ahí todos los participantes se cepillan los dientes y los varones se afeitan sus rostros.

Grecia Colmenares es la nueva participante de "Gran Hermano Generación Dorada".

Otra de las polémicas que se originó fue cuando el "Big" le proporcionó un plato de sushi solamente para Grecia Colmenares. La nueva participante de "Gran Hermano" cenó delante de sus compañeros, que están pasando hambruna por el recorte presupuestario.

"Cualquier cosa; le dan sushi a la invitada y los otros miran. Ya se fue al caraj... GH", "El hambre que tiene Zunino me da mucha pena", "Ella cenando y los otros mirando", comentaron los usuarios en X (antes Twitter).