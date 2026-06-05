Murió Anthony Head, famoso actor de "Buffy, la cazavampiros" y "Ted Lasso"

Anthony Head, conocido actor británico por sus papeles en "Buffy, la caza de vampiros" y "Ted Lasso", murió a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía. La noticia fue confirmada este viernes 5 de mayo a través de un comunicado difundido por sus hijas Emily y Daisy.

" Con el corazón apesadumbrado anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre. Falleció en paz por complicaciones debidas a la neumonía, rodeado de su familia", señalaron en un escrito.

Nacido en Camden, Londres, Anthony Head inició su carrera artística en el teatro. Su reconocimiento en la televisión británica comenzó en los años ochenta, consolidándose como figura en anuncios que forjaban una historia romántica para la marca de café instantáneo Nescafé.

Fue su papel de Rupert Giles en la serie "Buffy, la cazavampiros" a fines de los años 90 el que lo llevó a la fama internacional. Además, sumó trabajos en televisión como "Ted Lasso", donde interpretó al expropietario del club Rupert Mannion.

Se suman al listado participaciones en "Merlin", "Little Britain", "The Iron Lady", "Doctor Who", "Persuasion", "The Inbetweeners" y "Manchild".

Las hijas de Anthony Head destacaron que "la tristeza supera el vacío que deja, pero su legado persistirá en las producciones de las que formó parte y en las audiencias que las disfrutan". Y cerraron: "Somos afortunadas de poder verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotras".



